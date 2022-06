La polémica telenovela de María Félix que marcó un precedente en la carrera de Raúl Araiza

(Foto: INAH) (Foto: @negroaraiza)

Hasta el momento son pocos los artistas que tuvieron la oportunidad de iniciar su carrera en el medio de la mano de grandes estrellas de la Época de Oro del Cine Nacional como Ignacio López Tarso, Silvia Pinal, Mario Moreno Cantinflas, Emilio El Indio Fernández, Pedro Armendáriz, Dolores del Río y Sara García, por mencionar algunos. Todavía es más inusual que actores infantiles den sus primeros pasos con figuras de tal magnitud, pero no es algo imposible.

Tal fue el caso de Raúl El Negro Araiza, querido presentador del programa Hoy que durante su niñez tuvo la oportunidad de trabajar junto a María Félix en La Constitución, telenovela que dejaría una huella imborrable en la trayectoria de ambos actores. Fue en 1970 cuando la sonorense decidió incursionar en la pantalla chica por primera y única vez gracias a la invitación que recibió por parte de su querido amigo Ernesto Alonso, quien trabajó como productor del proyecto; Miguel Sabido colaboró como guionista, mientras que Raúl Araiza Cadena trabajó como director.

La telenovela cuenta la historia de Guadalupe Arredondo, una mujer que vive junto a su esposo (Jorge Lavat) en un poblado de Sonora. Cuando nadie lo veía venir, la joven se encuentra con una comunidad de indios que rápidamente llaman su atención debido a estilo de vida y cultura en general. Así pasan los días y, por alguna razón, decide adoptar a un pequeño de nombre Tame, niño que fue interpretado por Raúl Araiza Jr. cuando tan solo 5 años de edad.

El actor recordó su primer papel en la televisión con esta fotografía que publicó en su cuenta de Instagram. (Foto: @negroaraiza/Instagram)

Así, La Constitución se convirtió en el debut artístico de Raúl Araiza en la televisión. Desde ese entonces, el pequeño actor dedicó gran parte de su niñez a prepararse para participar en otras producciones como Cadena de amargura, Amor Mío, Un gancho al corazón, La desalmada, Papa a toda madre, Alma de Ángel, Durmiendo con mi jefe, Nuevo amanecer, La traición, Senda de Gloria, entre muchas otras producciones.

Por otro lado, esta sería la única telenovela que realizó María Félix, pues hasta su lamentable fallecimiento el 8 de abril de 2002 protagonizó inolvidables películas como Enamorada, Tizoc, Doña Bárbara, La Cucaracha, Río escondido, La generala y Doña Diabla, por mencionar algunas.

Hace unos años, cuando Yordi Rosado tenía su programa de entrevistas en Unicable, entrevistó a Raúl Araiza sobre su paso por melodramas mexicanos y sus colaboraciones como conductor en distintos programas, entre los que resaltan el matutino de Televisa y Miembros al aire. Ahí, el hijo del reconocido productor y la actriz Norma Herrera recordó que cuando trabajó con la estrella mexicana vivió una inesperada experiencia, pues al parecer La Doña tenía una manera muy especial de darle entrada a sus diálogos.

“Me agarraba entre sus brazos y me decía: ‘Cuando yo te pellizque, hablas’”... así me traía a pellizco y pellizco. Entonces, en una de esas que me iba a pellizcar (Le dije): ‘No, señora, yo solito’, ya ya le pedí que yo solito decía mis textos...’Déjeme de pellizcarme, señora’”, contó, anécdota que reafirmó durante una emisión de Hoy.

Pero no fue todo, el Negro Araiza también recordó la imponente personalidad que caracterizó a María Félix a lo largo de su trayectoria; además de las anécdotas que le llegó a contar su padre. “Si me acuerdo de ella, me acuerdo de cosas importantes, no es que María estaba parada una hora antes de que fuera el llamado, vestida, maquillada, peinada, todo, y mi papá me contaba que ella decía: ‘A mí no me contrataron por actriz, me contrataron por bonita y aquí estoy’”.

SEGUIR LEYENDO: