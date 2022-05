Kuno Becker quiere contar el lado oscuro de María Félix en un proyecto (Fotos: Instagram/@Kunobp/@mariafelixoficial)

El formato de las bioseries se ha convertido en “las nuevas telenovelas” que las televisoras en México han empezado a usar en sus barras de programación de manera frecuente y con nombre de grande estrellas detrás de ellas. A pesar de ello, son pocos los aventureros que se atreven a realizar un proyecto de esa magnitud de forma independiente y Kuno Becker podría ser uno de ellos.

Aunque muy pocas personas lo saben, el actor de melodramas juveniles como Primer Amor A Mil Por Hora -segunda versión de Quinceañera, coprotagonizada con Anahí- es sobrino nieto de una de las leyendas mexicanas más importantes en las últimas décadas: María Félix. Ahora, él ha confesado que está en planes de realizar un proyecto donde pueda narrar el lado oscuro de La Doña, pues su lazo familiar le ha permitido obtener información nunca antes contada y que podría ser de gran impacto para el público, pues los secretos que su abuela le narró estarían incluidos.

“Son historias que quiero contar. Habiendo visto lo que vi cuando me secuestro a Cuernavaca tantos días la tía María ja, ja, ja pues fue algo increíble de aventura, pues sí vi cosas que me brincaron, no te voy a mentir, también podrían ser interpretaciones mías, ojo, o sea yo no estoy diciendo nada, simplemente quiero contar lo que vi, quiero contar lo que mi abuela me contó que era su hermana, quiero contar lo que mi tío Benjamín me contó y me sigue contando”, expresó el actor ante las cámaras de Ventaneando.

María Félix es considerada una de las figuras más grandes en México (Foto: INAH)

El periodista Ricardo Manjarrez no se quedó con la duda y le preguntó al Kuno Becker si realmente existía un pasado oscuro en la vida de la protagonista de grandes producciones de la época del Cine de Oro mexicano, a lo que el actor contestó de forma afirmativa y detalló a lo que se refería.

“Sí, desgraciadamente hay todo un lado muy truculento que quisiera algún día poder contar. Mi abuela fue la única que vio, por ejemplo, a mi tía María cuando falleció, bueno después de que falleció, y bueno de ahí se desarrollan muchísimas cosas que si te enteraras y se enterara la gente sería muy fuerte”, agregó.

Para el actor que alguna vez fue exclusivo de Televisa la versión de él sería muy diferente a lo que ya se está realizando sobre ella en proyectos de cine y televisión pues contaría el lado familiar que de alguna manera no está al cien por ciento involucrado con el artístico y ese detalle lo haría aún más atractivo:

Kuno es sobrino nieto de María Félix Foto: Instagram/@kunobp

“A mí me gustaría hablar del ser humano, me gustaría hablar de mi familia, me gustaría hablar de cosas que de verdad nadie sabe”, expresó al programa de espectáculos de Pati Chapoy.

La incógnita sobre si realmente podría ser un proyecto viable debido a los derechos de uso de imagen y marca registrada fueron otro de los temas que le fueron cuestionados y por ello aseguró que mantiene una gran relación con Luis Martínez de Anda, heredero universal de La Doña, por lo que posiblemente eso no sería un problema.

“Yo a Luisito lo estimo mucho, yo lo conocí cuando vi a mi tía María, una de las veces que la vi, en su casa de Polanco y ese son el tipo de historias que quiero contar”, finalizó.

Televisa Univision ya prepara su propia versión ig:@sandraecheverriaoficial

Televisa Univision ya prepara su propia bisoerie sobre María Félix que llevará por nombre La Doña y que contará el protagonismo en gran parte de la historia de Sandra Echeverría.

