La diputada Federica Quijano de Kabah reaccionó a la polémica de su verdadero nombre: “Apenas ahorita se dan cuenta”

Federica Quijano tomó protesta como diputada plurinominal el pasado mes de septiembre (Foto: Instagram/@dip.federicaq)

Federica Quijano, la integrante de Kabah que desde 2021 ocupa una curul en San Lázaro como diputada plurinominal en representación del Partido Verde Ecologista de México sorprendió al público y ha sido muy cuestionada por pasar del medio musical a la política.

Sin embargo, algo de lo que más llamó la atención en esta faceta de la mujer de 50 años es que salió a relucir su verdadero nombre, pues aunque por años se le conoció como “Federica, la integrante de Kabah”, al incursionar en el mundo del servicio público federal se dio a conocer su nombre de pila.

La diputada Janine Patricia Quijano Tapia dio una entrevista recientemente donde habló de su “doble identidad” y de la faceta con la que busca representar a la ciudadanía en el ámbito político: ”Sigo siendo Federica en todos lados. El nombre nunca lo quise cambiar porque era irrelevante, pero cuando empezó Kabah y nos dijeron que podíamos cambiarnos los nombres, todos lo hicimos. Al final, los que decidimos quedarnos con ellos fuimos El Apio y yo”, contó a la revista Quién.

Con Kabah acutualmente forma parte del 90's Pop Tour (Foto: Instagram/@Kabah_oficial)

La cantante de La calle de las sirenas no pensaba en adoptar definitivamente el nombre que le ha dado la fama, pero fue una amiga suya quien la persuadió cuando junto a Daniela Magún, María José Loyola, Sergio O’ Farril, René Ortiz y Héctor El Apio, cimentó los inicios de Kabah hace 30 años.

“Fitte era nuestra personal manager y ella y yo fundamos Kabah. Yo fui la de la idea de tener un grupito y cuando nos dijeron que nos podíamos cambiar los nombres dije ‘Qué cool’. A mí no me molestaba mi nombre. Todo el mundo me decía Jan, pero me dijo Fitte: ‘¿Por qué no te pones Federica?’.

La madre de dos pequeños, con quienes ha conformado una familia, contó una anécdota referente a su nombre artístico, y coincidentemente al inicio iba a elegir el nombre de su gran amiga, quien hoy es una de las solistas más destacadas de México.

Federica Quijano ha participado en campañas desde hace tiempo con el PVEM (Foto: Archivo)

“¡Y a mí me gustaba el nombre de María José! En ese entonces todavía no iba a entrar al grupo María José, pero la manager me dijo que no había ninguna famosa, más que Federica Armendáriz, que se llamara así, y que eso era una fortaleza”, recuerda.

La mujer que busca visibilizar la problemática de los niños que padecen autismo y otros trastornos para integrarlos a la sociedad, contó que su hermano también es conocido por el nombre que eligió para los escenarios, por lo que no resulta algo extraño para ella.

“Sólo una amiga mía desde la primaria, que es bien terca, me dijo: ‘Yo te voy a decir Jan toda mi vida’. Pero mis sobrinos no saben que me llamo Janine. Es como cuando tienes un apodo... como El Apio: nadie le dice por su nombre y se llama Héctor”, añadió.

Federica Quijano dice representar a la ciudadanía en las curules (Instagram / @dip.federicaq)

Hace unas semanas Federica causó revuelo por votar a favor de la Reforma Eléctrica propuesta por el presidente AMLO, incluso fue señalada por presuntamente no contar con los conocimientos y el curriculum requeridos para ocupar un puesto como legisladora; sin embargo el hecho de dar a conocer su nombre real también fue un tema que se viralizó.

“Más que por la reforma energética, los memes recientes salieron porque descubrieron que me llamo Janine. A ver: llevo desde septiembre siendo diputada y ahí está mi informe, mi nombre y apenas ahorita se dan cuenta. Pero la verdad es que eso me da mucha risa porque hay muchísimos artistas que se cambian el nombre: Juan Gabriel, Chayanne... ¿Cuál es la gravedad en ese asunto? Yo no la veo, pero me parece simpático”.

