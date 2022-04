Federica Quijano y otros integrantes de “Kabah” hablaron sobre su supuesta ruptura con María José

(Foto: @kabah_oficial, @lajosa/Instagram)

Durante la década de los 90 surguieron muchos grupos pop en México, entre ellos, Kabah. María José, René Ortiz, Sergio O’Farril, Daniela Magun y los hermanos Federica y Apio Quijano rapidamente lograron posicionarse en el gusto del público con sus grandes éxitos: La calle de las sirenas, La vida que va, Vive y Al pasar.

No obstante, como otras estrellas de la época decidieron tomarse un descanso para trabajar en sus proyectos personales y hace aproximadamente sies años decidieron reencontrarse en una gira junto a OV7. Los conciertos causaron gran expectativa debido a que ambas agrupaciones eran consideradas como competencia directa porque pertenecían al mismo género. Pero eso no fue todo, lo que más llamó la atención fue la ausencia de María José, desatando rumores sobre un posible distanciamiento.

Los cinco integrantes que permanecen en el grupo desde hace 30 años se subieron al Escorpión al volante para hablar sobre su próximo regreso a los escenarios. Durante la charla, Alex Montiel no pudo evitar cuestionarlos sobre cómo es actualmente su relación con María José después de que decidió no reincorporarse al grupo y seguir trabajando en su carrera como solista.

María José nació el 12 de enero de 1976, actualmente tiene 46 años. (Foto: @lajosa/Instagram)

René Ortiz fue el primero en hablar al respecto: “Nos llevamos muy bien con ella, se fue”. Apio Quinajo no se quedó atrás y, con su gran sentido del humor, mencionó: “Tenemos una relación muy cordial con María José”.

En un tono más serie, Federica Quijano, quien actualmente forma parte de la Cámara de Diputados, agregó: “Amamos a La Josa, además es lo máximo y nos encantanta que le este yendo tan bien, o sea, para mí es de las mejores voces [...] la neta es que la extrañamos mucho”.

Para demostrarlo, Daniela Magun propuso hablar vía telefónica con su excompañera y, después de esperar unos minutos, no respondió. Al final de la entrevista, la conductora de Netas Divinas coexplicó que María José no podía responder porque estaba en un vuelo.

Este 2022, la banda va a cumplir 30 años y pretenden festejarlo con sus fans. (Foto: @goldenescorpion/Instagram)

Por otro lado, los integrantes de Kabah recordaron que durante sus inicios fueron víctimas de robo por parte de un manager. De acuerdo con su relato, se percataron de la situación después de que les pidieron comprobantes de los gastos de sus viáticos, de hecho, desconocían a qué se refería el concepto, y cuando les explicaron no dudaron en reclamarle al representante en cuestión.

“Esa manager nos decía: ‘Yo los invito a comer’” comentó Federica Quijano. “De repente nos piden nuestro recibo de honorarios de viáticos y nosotros ¿qué son viáticos?... ‘para que coman’”, agregó Daniela Magun. “Hasta que la enfrentamos ella dijo: ‘Pues sí me los robé'”, añadió la diputada.

También contaron que por La calle de las sirenas, su más grande éxito, cada uno ganó alrededor de 2 mil dólares, cifra que no correspondía con los dos millones de copias que habían vendido hasta ese entonces. Lons integrantes de la agrupación comentaron que en ese momento sentían que eran ricos, pero conforme el paso de los años se dieron cuenta de la incongruencia.

Recientemente Federica Quijan o estuvo envuelta en la polémica por confesar que no entendía la Reforma Eléctrica. (Foto: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Por otro lado, recordaron que durante sus inicios tuvieron la oportunidad de abrir un show de Caifanes en la delegación Coyoacán, pero no resultó como esperaban. Los hechos ocurrieron en el mardo del Día de la Independencia de México y los asistentes no estuvieron de acuerdo con su show porque todavía no eran conocidos, además de que el género musical era difernte, entonces les lanzaron cosas.

“Nos empezaron a aventar huevazos, piedras, cohetes, monedas [...] entonces agarro y les digo: ‘10 puntos a quien le de a la pelirroja’ y entonces todos los huevazos en contra Daniela y todos bailábamos así (esquivando), al final la gente se divirtió tanto, se quedaron, nos aplaudieron”, comentó Federica.

