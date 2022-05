Verónica Castro contestó críticas por abuso de filtros y retoques: “Para eso lo compré”

Los hermanos se reunieron con motivo del cumpleaños del productor de "La desalmada" (Foto: Instagram/Cuartoscuro)

Verónica Castro ha aparecido en las tendencias virales este fin de semana, pues las redes sociales le jugaron en contra a la actriz, quien compartió una imagen donde aparece al lado de su hermano José Alberto El Güero Castro, con motivo del cumpleaños número 59 del productor de telenovelas: “Feliz cumpleaños a mi hermano amado, José Alberto”, escribió la actriz.

La Vero no contó con que el público notaría el retoque evidente y el uso de filtros, por lo que su rostro y el de El Güero se ve notablemente alisado, con arrugas desvanecidas y facciones más afiladas, por lo que algunas personas le hicieron llegar mordaces comentarios.

Aunado a ello, el productor de La Desalmada compartió la misma imagen en su cuenta de Instagram, pero José Alberto la subió sin filtros ni retoques, por lo que se les puede ver a los hermanos luciendo al natural. “Un lindo encuentro”, escribió el padre de las hijas de Angélica Rivera, exprimera dama de México.

La actriz compartió esta imagen para celebrar el cumpleaños número 59 de su hermano (Foto: Instagram)

En una comparativa entre la fotografía original y la que colgó Verónica se observan modificaciones estéticas: la nariz de ambos se ve más afilada, los ojos más grandes y la boca sin pliegues, además de un tono en la piel del rostro más uniforme.

Ante los comentarios de algunos de sus seguidores, Verónica se defendió y aclaró que pagó una aplicación para aplicar filtros para borrar algunas imperfecciones y signos de la edad:

“Hubo pique, Tito, de Photoshop, pero pues para eso lo compré y me divierto. Gracias por tu comentario, me encantó”, escribió la ex conductora de La movida a un seguidor que le hizo notar el evidente retoque.

La actriz compartió esta imagen para celebrar el cumpleaños número 59 de su hermano (Foto: Instagram)

Una usuaria comentó: “Parece otro tu hermano con el filtro, él subió la misma foto y nada que ver, hay que aceptarnos como somos, viejos, jóvenes, feos, con arrugas, etc...saludos Vero”, a lo que la artista contestó con humor: “Pues tú te pasaste de filtro con tu avatar”.

Ante la oleada de mensajes, la protagonista de la versión de 1979 de Los ricos también lloran escribió: “Pues que yo ya hasta pagué mi filtro y a mí me gusta con filtro, pero si les gusta sin filtro se pueden asomar al de mi hermano, a él le gusta sin filtro. Para que no hagan corajes, porque hace daño”.

Con más de 60 mil reacciones y casi 1,500 comentarios, la fotografía de Verónica Castro es una de las más populares en su perfil de Instagram donde cuenta con más de un millón de seguidores.

"La Vero" admitió haber pagado por el filtro que usó "para divertirse" (Foto: Instagram)

Los hermanos Castro han llevado una relación cariñosa desde su infancia y juventud, al paso de los años su hermandad se ha hecho evidente. En agosto de 2021, el productor contó a Infobae México una anécdota de cuando Verónica era estudiante de la UNAM, esto a propósito de una imagen de la actriz que se viralizó entonces, y donde se le ve amadrinando un partido de futbol americano en la “máxima casa de estudios”.

“Iba a ser madrina ella ahí del equipo, de los Pumas. Tengo recuerdos muy bellos de esa época porque soy el más pequeño de todos los hermanos y de repente tenía oportunidad de acompañarla. Me acuerdo que hubo tardes en que la pude acompañar a Ciudad Universitaria, me invitaba a tomar una malteada, o la acompañaba a veces a sus días de grabación, para mí son recuerdos muy bonitos”, contó el realizador detrás de éxitos de su hermana como Mala noche, ¡no!, La movida y La tocada.

La actriz estudió en la histórica Universidad en la década de los 70, incluso acudió a sus clases estando embarazada (Foto: Archivo)

“Verónica siempre ha sido una mujer muy trabajadora y muy empeñosa, hizo su carrera (en la televisión) y al mismo tiempo estudió su carrera de Ciencias Políticas y Humanidades (sic) en la universidad, y al mismo tiempo trabajaba y también fue mamá. Siempre ha sido una mujer muy dedicada, muy trabajadora, muy empeñosa, muy voluntariosa la verdad, y para mí ha sido un gran ejemplo”, expresó el productor de Televisa.

SEGUIR LEYENDO: