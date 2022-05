Lucía Méndez confesó si estaría dispuesta a realizar un “Perrísimas Tour” con Verónica Castro

Ambas estrellas mexicanas han destacado en la música y el cine. (Foto: Instagram / @luciamendezof @vrocastroficial)

Lucía Méndez y Verónica Castro han protagonizado una de las polémicas más duraderas del medio del espectáculo nacional; desde hace años se rumorea que no se llevan del todo bien después del presunto enfrentamiento que habrían tenido durante su juventud o porque supuestamente se copian. Aunque las estrellas han procurado no hablar al respecto, dejar la controversia de lado y continuar con sus exitosas carreras, es un tema que continúa persiguiéndolas.

La intérprete de Corazón de piedra ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre el reconocimiento que recibirá el próximo jueves 19 de mayo en el Museo del Grammy ubicado en Los Ángeles, California, por sus 50 años de trayectoria. Notablemente emocionada, confesó que además de aplaudir los logros que ha tenido desde su debut, también le parece importante agradecer que sigue trabajando en sus sueños.

“Se me hace un nudo en la garganta, de pronto, porque tener toda esa trayectoria y todavía estar llena de proyectos...”, dijo para las cámaras del programa Hoy.

Lucía Méndez también ha desatado polémica por sus declaraciones sobre Luis Miguel. (IG: programahoy)

En medio de la charla, la protagonista de Colorina fue cuestionada sobre la posibilidad de poder limar las supuestas asperezas que tiene con Verónica Castro y así unir su talento en un concepto similar al que tienen Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, Perrísimas Tour. Cabe recordar que tanto la Chica dorada como la Reina de corazones también protagonizaron una rivalidad que quedó plasmada en dos piezas musicales que lanzaron en su juventud.

Se trata de Mío y Hey güera, respectivamente. Su enemistad habría comenzado durante su niñez, pero creció en su juventud debido a que ambas fueron parejas sentimentales de Erik Rubín. Tras años de lo sucedido, las cantantes decidieron aprovechar las especulaciones y realizar una gira por Estados Unidos donde enfrentan una batalla musical.

Al respecto Lucía Méndez respondió: “Pues pregúntaselo a ella, yo no tengo problema, sería maravilloso. Las veces que la he buscado no ha pasado nada”. Con ello dejó abierta la posibilidad de lanzar una serie de conciertos junto a la madre de Cristian Castro, todo dependería de que logren establecer comunicación y llegar a un acuerdo.

Esta es la viral foto de la primera actriz (Foto: Twitter/@vrocastroficial)

Por otro lado, Lucía Méndez comentó que se siente muy feliz tras conocer que se convertirá en abuela por segunda ocasión y no confesó que a sus 67 años no descarta poder encontrar el amor en una pareja con quien llegar al altar. Incluso, bromeó con recibir un anillo similar al que Christian Nodal le regaló a Belinda.

La protagonista de Viviana también mencionó que se encuentra pidiendo por la salud de su querida amiga, Susana Dosamantes, quien hace unos días compartió que padece cáncer de páncreas: “No he podido hablar con ella, pero me puse a triste y al mismo tiempo empezamos a hacer mucha oración por ella. Ya la pusimos en todos los centros de oración”.

¿Cómo surgió la enemistad entre Lucía Méndez y Verónica Castro?

Verónica Castro y Cristian Castro. (Foto: Twitter/@vrocastroficial)

Las estrellas mexicanas no han compartido la verdad sobre su distanciamiento, por lo que todo se trata de rumores. La historia se remonta alrededor de 40 años atrás, cuando ambas se encontraban dando sus primeros, pero contundentes pasos en el medio artístico nacional. Como ha pasado con otras artistas, las actrices fueron comparadas en múltiples ocasiones, situación que habría resaltado algunas similitudes que serían consideradas como “copias”.

“Me molesta mucho todo lo que está sucediendo y supongo que a Lucía le debe de molestar igual que hagan esas estupideces, no hay necesidad de amarrar navajas, de estar diciendo tonterías entre la una y la otra”, declaró Verónica Castro para Ventaneando.

Pese a la negativa de hablar al respecto, surgió otro testimonio por parte del periodista de espectáculos, Jorge Carbajal, quien en su canal de YouTube confesó que fue testigo de un encontronazo entre las cantantes en inmediaciones de Televisa que habría sucedido en la década de los 80.

