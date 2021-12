Verónica Castro compartió tierna felicitación para Cristian Castro por su cumpleaños 47

Verónica Castro felicitó a Cristian en su cumpleaños 47 (Foto: Archivo)

Verónica Castro fue una de las primeras en desearle un feliz cumpleaños a Cristian Castro, su hijo. La actriz compartió en sus redes sociales una postal junto a “El gallito feliz”, quien cumplió 47 años de edad.

“Les comparto mi selfie para felicitar a mi Cris. Que Dios te bendiga, amor”, escribió la también cantante en su cuenta oficial de Twitter. El tuit recibió las respuestas cariñosas de sus fanáticos. Algunos de estos, incluso, publicaron fotos de madre e hijo para celebrar a Cristian.

La misma postal fue publicada en el espacio oficial de Instagram de Verónica Castro. En la imagen, se ve a Verónica con un look luciendo su melena gris y a Cristian Castro con su clásico tinte rubio. “Ya quiero festejar. Feliz cumpleaños, amor”, redactó la histrión.

Así felicitó Verónica Castro a su hijo, Cristian (Foto: Twitter/@vrocastroficial)

Constantemente, Verónica comparte, en su cuenta de Instagram, parte de la buena relación que lleva con su hijo. La actriz lo ha acompañado en sus conciertos a lo largo de México y fue testigo de la gira Cristian Castro: Hits Tours y homenajes a Juan Gabriel y José José.

Días previos al cumpleaños del cantante de No podrás y Es mejor así, Verónica Castro solicitó ayuda de sus seguidores de Twitter. La situación en cuestión fue localizar fotos actuales de Mikhail Zaratustra, hijo de Cristian. “Mañana cumple años Mik, mi nieto bello, y no tengo fotos actuales, ¿me ayudan?”, tuiteó la actriz. Sus fanáticos no tardaron en atender la solicitud.

Cristian Castro tiene tres hijos. Los primeros dos nacieron mientras el cantante estuvo casado con Valeria Liberman entre 2004 y 2009. Junto a la actriz de origen argentino criaron a Simone y Mikhail Zaratustra. El músico de la dinastía Castro reconoció que no ha visto mucho a sus hijos por la pandemia, según lo reportado por la revista Quién.

Verónica Castro solicitó ayuda de sus seguidores (Foto: Captura de pantalla de Twitter/@vrocastroficial)

De un breve romance con la colombiana Paola Era nació la tercera hija de Cristian, Rafaela. La pequeña ha demostrado, a su corta edad, tener el gen del cantante, pues ha dejado claro en repetidas ocasiones tener habilidad para el canto.

Hace días trascendió una fotografía de Cristian Castro en un concierto de la agrupación surcoreana BTS. No solo sorprendió su asistencia, sino que se dijo fanático de los músicos pop.

Castro asistió al SoFi Stadium en California para presenciar al grupo más popular del k-pop. La foto fue compartida en su cuenta de Instagram, donde posó alegremente mientras Kim Seok-jin le cantaba a su público. “BTS Army”, redactó el cantante mexicano mientras en postal realizaba la señal de corazón que han popularizado los seguidores de la boyband.

“Cristian Castro, cantante y actor mexicano estuvo en el concierto de BTS en Los Ángeles, la foto la subió a su Instagram. Más mexicanos presentes, esto me encanta”, “Cristian Castro en el concierto de los chicos, esto es lo más random que he visto, por dios”, fueron algunos comentarios de las fanáticas de BTS en Twitter.

Cristian Castro en concierto de BTS Foto: Instagram/@cristiancastropop

En recientes fechas, Cristian Castro recibió una invitación especial para cantar un evento especial en el Vaticano. El mexicano se encargó de interpretar dos poemas musicalizados del Papa Francisco.

La inusual visita se dio gracias al escritor y empresario argentino Alejandro Roemmers, quien seleccionó a Cristian Castro para el magno evento. Además compuso la música y realizó la producción musical de las poesías.

“Tiene frases bellísimas que creo que van a conmover a mucha gente y todo en relación a la Virgen, a Dios, a Jesucristo, a los santos y me encanta poder cantar religioso. A mi madre le va a encantar, a mi abuela también, a mucha gente que le está gustando ese género y me gusta tener esta alabanza”, comentó en Ventaneando Cristian Castro días previos a su presentación en el Vaticano.

