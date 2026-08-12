Registro de líneas celulares: más de 1.7 millones de usuarios han sido eliminados durante el segundo trimestre del año

Esa contabilidad incluye a todas las empresas del mercado, entre ellas Telcel, AT&T, Telefónica, Bait y más de 170 operadores móviles virtuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El registro obligatorio de líneas móviles de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ya ha borrado 1.7 millones de usuarios en el segundo trimestre y aceleró el reordenamiento del mercado en México tras la medida implementada por el gobierno, de acuerdo con una investigación de mercado realizada por The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

Si bien este ajuste golpea sobre todo a los servicios de prepago, la información reveló que a pesa de la baja de usuarios los ingresos de la compañías de telefonía celular en realidad han tenido un incremento debido a que existe un mayor consumo de datos y la contratación de planes de mayor valor.

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De acuerdo con la información la base móvil cerró al 30 de junio con 157.1 millones de líneas, un alza anual de 0.8%, pero una caída trimestral de 2.9%, de acuerdo con Fernando Esquivel, director de Investigación de Mercados en The CIU.

Esa contabilidad incluye a todas las empresas del mercado, entre ellas Telcel, AT&T, Telefónica, Bait y más de 170 operadores móviles virtuales.

La depuración se profundizó durante 2026. En diciembre de 2025 había 162 millones de líneas y en junio la cifra bajó a 157.1 millones, una pérdida acumulada de 4.9 millones de accesos desde que comenzó el proceso de vinculación.

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Esa contabilidad incluye a todas las empresas del mercado, entre ellas Telcel, AT&T, Telefónica, Bait y más de 170 operadores móviles virtuales(Imagen Ilustrativa Infobae)

El mayor recorte se concentra en las líneas de prepago

Esquivel explicó que el mayor efecto del registro obligatorio se concentra en el segmento de prepago, que perdió 6.3 millones de accesos durante la primera mitad del año. Esa reducción movió su participación de mercado de 83.3% a 81.7%, mientras el pospago ganó terreno.

El especialista resumió el efecto del ajuste con esta valoración: “El registro ha generado un ajuste negativo e irrecuperable en el volumen de líneas prepago, que se tradujo consecuentemente en una contracción de la base de usuarios móviles en el país”.

El caso de AT&T México muestra esa recomposición. En su reporte del segundo trimestre de 2026, la empresa informó que su base de pospago creció 20.7% frente al año anterior, al llegar a 7.5 millones de clientes, mientras en prepago siguió la caída asociada al proceso de vinculación de líneas.

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La compañía lo planteó así en su reporte: “En prepago seguimos viendo una disminución de clientes, que era esperada por el proceso de vinculación de líneas”. En el mismo documento sostuvo que en pospago sumó 7.5 millones de clientes en comparación con el año anterior.

Esa contabilidad incluye a todas las empresas del mercado, entre ellas Telcel, AT&T, Telefónica, Bait y más de 170 operadores móviles virtuales- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el limite para realizar a vinculación de tu línea en México

El límite para realizar la vinculación de tu línea telefónica en México depende del último dígito de tu número celular, según el calendario oficial publicado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). El proceso es escalonado y estas son las fechas clave:

Si tu número termina en 0, la fecha límite es el 15 de agosto de 2026.

Si termina en 1, tienes hasta el 31 de agosto de 2026.

Si termina en 2, hasta el 15 de septiembre de 2026.

Si termina en 3, hasta el 30 de septiembre de 2026.

Si termina en 4, hasta el 15 de octubre de 2026.

Si termina en 5, hasta el 31 de octubre de 2026.

Si termina en 6, hasta el 15 de noviembre de 2026.

Si termina en 7, hasta el 30 de noviembre de 2026.

Si termina en 8, hasta el 15 de diciembre de 2026.

Si termina en 9, hasta el 31 de diciembre de 2026.

Una mujer lee un libro descargado en su teléfono móvil mientras está sentada en un sillón junto a una ventana con vista a un jardín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si no completas el trámite antes de la fecha correspondiente, tu operador debe avisarte por SMS y, después del vencimiento, podrá suspender tu servicio en un plazo máximo de 72 horas. Es importante consultar el calendario para evitar la suspensión de tu línea.

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