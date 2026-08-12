Entre escombros y miedo, el Ejército busca sobrevivientes, acompaña las familias y no abandona las zonas golpeadas por el terremoto

El terremoto dejó cientos de fallecidos y activó la respuesta del Ejército - crédito Suministrado a Infobae Colombia

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Más de 24 horas después del terremoto que azotó a Colombia el 10 de agosto de 2026, el mensaje del Ejército Nacional a los colombianos reafirmó que mantiene activas sus capacidades de búsqueda y rescate en varias zonas afectadas del país, en medio de una emergencia que deja 190 fallecidos, según el informe consolidado de Asocapitales.

El Ejército Nacional aseguró que su compromiso con la población se mantiene en las labores de búsqueda, rescate y acompañamiento a los afectados y sus familias. La institución afirmó que sus soldados están desplegados en distintos puntos del país para apoyar la respuesta tras el sismo.

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Las labores de rescate se complican con el pasar de las horas - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Del mismo modo, el comunicado indicó lo siguiente: “Aunque la tierra se estremezca, hay algo que siempre va a estar firme: el compromiso de nuestros soldados con Colombia”. También afirmó que su razón de ser consiste en “proteger, ayudar y acompañar” a la población en medio de la tragedia.

El pronunciamiento fue realizado por causa de la emergencia abierta tras el terremoto en Colombia que reportó 190 fallecidos y 1.679 heridos en ciudades capitales. Además, el reporte de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales indicó que la emergencia continúa concentrada en Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia, las cinco ciudades que permanecen en alerta roja.

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Las autoridades trabajan incansablemente por el rescate de las personas atrapadas en los escombros - crédito Suministrado a Infobae Colombia

El despliegue del Ejército en las zonas afectadas

El comunicado de la institución indicó que, desde el momento del sismo, soldados se desplegaron hacia Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío. Añadió que los demás departamentos y ciudades afectados ya cuentan con presencia militar.

El Ejército señaló que sus capacidades de búsqueda y rescate están con cada uno de los afectados y sus familias. También afirmó que sus militares trabajan sin descanso entre los escombros para encontrar sobrevivientes y sostener las labores de ayuda.

La tragedia movilizó a soldados en lugares como Valle del Cauca, Chocó y Quindío - crédito Suministrado a Infobae Colombia

La institución reiteró en su informe que “en las zonas afectadas, cada esfuerzo cuenta”, por lo que siguen trabajando incansablemente por encontrar a más sobrevivientes.

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A esa tarea sumó la remoción de escombros, los traslados y la entrega de ayudas como parte de la respuesta en terreno.

Las largas jornadas de los uniformados en su labor son admiradas por los colombianos - crédito Suministrado a Infobae Colombia

El mensaje de acompañamiento a las familias

El componente humano del pronunciamiento apareció en una de sus frases centrales: “Detrás de cada uniforme hay un ser humano que entiende el miedo de quien lo ha perdido todo”.

Del mismo modo, el Ejército Nacional reiteró que acompañar a una familia puede ser tan importante como remover un escombro.

Las tropas siguen buscando supervivientes y acompañando a familias afectadas - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Cabe mencionar que la institución aseguró que sus soldados son una presencia cercana para las comunidades golpeadas por la emergencia. En su mensaje, reiteró que permanecer al lado de la población también forma parte de la tarea de protegerla en este momento tan complicado que atraviesa el país.

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En el cierre del pronunciamiento se insistió en la idea de presencia permanente en los lugares donde la emergencia ha golpeado con más fuerza. El mensaje señaló que, donde haga falta apoyo, aliento o asistencia, los soldados seguirán junto a la comunidad.

Los uniformados realizan labores de búsqueda y apoyo a damnificados - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Los animales que hacen parte del rescate

Las autoridades presentaron a los héroes de cuatro patas que hacen parte del componente canino del Ejército a través de una publicación en las cuentas oficiales de las redes sociales de la institución.

En medio de esta emergencia, seis caninos especializados despliegan sus capacidades junto a los soldados rescatistas en Quibdó, Cali y Pereira. Ellos son: Urko, Perla, Júpiter, Polo, Urbi y Nala, que “ponen su entrenamiento y su extraordinario olfato al servicio de una misión, apoyar la búsqueda y localización de personas en medio de los escombros. Porque detrás de cada búsqueda hay una familia que espera. Y ellos, junto a nuestros soldados, no pararán de buscar”.

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Los animales entrenados por los uniformados juegan un papel fundamental en las labores de rescate - crédito Suministrado a Infobae Colombia