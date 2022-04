Mitzy habló de su distanciamiento con Verónica Castro y le envió un mensaje: “No soy ratero”

Mitzy y Verónica Castro trabajaron juntos en "Noche a noche" y vivieron una gran amistad durante años (Foto: Instagram)

Una de las amistades más reconocibles en el medio artístico mexicano en la década de los 80 y 90 fue la que conformaron Verónica Castro, el fallecido maquillista Alfredo Palacios y el diseñador de moda Mitzy, quien es el artífice de emblemáticos vestidos que la actriz ha portado a lo largo de su trayectoria.

Mitzy comenzó su carrera desde muy joven creando vestuarios para la vedette e imitadora travesti Francis, quien después lo conectó con Sasha Montenegro, a partir de entonces el modisto comenzó a despuntar en el medio logrando crear indumentaria para múltiples actrices y cantantes como Rocío Dúrcal, Maribel Guardia, Thalía, Lupita D’Alessio, y María Félix, sin embargo, con Verónica Castro vivió un acercamiento especial y sostuvo una relación amistosa a través de las décadas.

Junto a Alfredo Palacios, Jorge García Cárdenas, nombre real de Mitzy, consolidó una fuerte amistad con Verónica Castro, quien pronto se convirtió en una destacada conductora, y fue en su programa Noche a noche donde contrató como vestuarista a Mitzy, quien con su talento logró destacar en la pantalla.

Mitzy y Alfredo Palacios junto a Verónica conformaron una gran amistad hasta que la actriz la terminó (Foto: Instagram@saludybellezaap/@mitzyofficial_)

Sin embargo, desde hace varios años la amistad quedó en el olvido, y de lo que un día fue una fuerte unión, hoy ya no queda relación alguna. Aunque Mitzy ya hablado del tema anteriormente, recientemente compartió detalles al periodista Edén Dorantes:

”Mi relación con Verónica Castro se cortó según ella para siempre, entonces respeto su decisión, aunque yo sé que no es de ella, es de su representante que no nos quiso ver ni en pintura, nos alejó, dijo ‘lárguense de aquí, no los quiero’, entonces esta relación, era una relación de 50 años casi, porque conozco a Vero desde que éramos muy niños”, contó el modista en referencia a una persona allegada a la actriz de 70 años.

Verónica contactó a Mitzy con grandes celebridades, como María Félix y Thalía, para quienes también trabajó (Foto: Archivo)

“Nuestra relación con Alfredo Palacios y Verónica Castro fue por siempre, pero llegó el momento en que se rompió la relación, nunca se volvió a ver con Alfredo ni conmigo. Alfredo antes de morir me dio un buen consejo y lo estoy siguiendo, me dijo ‘Mitzy, por favor, respeta la decisión de Verónica, si no te quiere ver respétala, eso es válido, respétalo’. Entonces dijo Alfredo ‘Yo aprendí a respetar, si ella no me quiere ver la voy a respetar’ y entonces yo estoy siguiendo el consejo de Alfredo Palacios”, destacó el vestuarista, quien se encuentra trabajando en su libro de memorias.

El diseñador de 66 años también planea una serie biográfica donde destapará secretos de sus famosas amigas (Foto: Instagram@mitzyofficial_)

Conocido como “el diseñador de las estrellas”, el hombre de 66 años aseguró que para la estrella de telenovelas como Los ricos también lloran y Rosa salvaje no tiene más que agradecimiento.

“Sería yo un malagradecido si dijera yo que no (me hace falta), porque lo que voy a tener por siempre es agradecimiento con Verónica Castro, porque empezamos hace muchos años juntos, ella fue la que me dio la oportunidad, me dio la fama porque todas las noches me mencionaba ‘Y que Mitzy, Mitzy’, con la Doña, con todos...”

“Siempre tuve el apoyo de Verónica, entonces yo no puedo ser un malagradecido, más que obedecer, si ella no me quiere ver...”, expresó, sin embargo contó cómo se originó el distanciamiento que a la fecha los mantiene alejados: “Hubo un problema de unos vestidos que me dio a vender, y esos vestidos yo los tengo, no le he robado nada, no soy ratero, pero no es Verónica, es quien está detrás de Vero, sé quién es”, reiteró.

Alfredo Palacios se fue a la tumba sin haber podido reconciliarse con la emblemática actriz (Foto: Twitter de Verónica Castro)

Mitzy no quiso mencionar el nombre de la persona a quien se refirió: “No tiene caso...(esa persona sigue estando al lado de Verónica), es la que nos alejó a todos, yo fui el primero que salí volando, luego Alfredo Palacios, salimos volando de ahí”, recalcó.

