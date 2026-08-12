El terremoto en Colombia paralizó las exportaciones de café: miles de toneladas del grano dejan de salir del país por la difícil situación

Mensualmente, Colombia exporta 1.000.000 de sacos de café - crédito Luisa González/Reuters

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Las exportaciones de café de Colombia enfrentan una fuerte interrupción logística debido al terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026, debido al bloqueo de las vías hacia Buenaventura (Valle del Cauca), principal puerto de salida del grano, y a la falta de vehículos para movilizar la carga hacia otros puertos.

El sismo frenó la salida internacional del café colombiano porque más del 60% de las exportaciones del grano se movilizan por Buenaventura y la carga pesada no puede transitar hacia esa terminal.

Ante la situación, el presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Café (Asoexport), Gustavo Gómez, confirmó que las exportaciones de café colombiano se encuentran prácticamente paralizadas por la imposibilidad de movilizar carga al puerto de Buenaventura desde el interior del país, debido a los derrumbes y bloqueos en varias carreteras estratégicas.

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El terrremoto del 10 de agosto dejó más de 200 muertos en Colombia, así como vías y edificaciones destruidas - crédito Europa Press

Según explicó, en este momento “la vía a Buenaventura no se encuentra habilitada para vehículos de comercio exterior, de exportación e importación”. El dirigente resaltó que Buenaventura concentra más del 67% de las exportaciones nacionales de café, por lo que la afectación es de gran magnitud para el sector. “Nosotros no podemos en este momento llevar carga al puerto de Buenaventura desde el interior del país”, aseguró.

El impacto de la emergencia se agrava porque el sismo afectó especialmente al Eje Cafetero, donde operan la mayoría de las plantas de procesamiento y trilladoras. “La mayor parte de los exportadores tienen trilladoras tanto en Manizales como en Pereira, Armenia y Cartago, toda esta zona es fundamental para el procesamiento”, precisó Gómez. Incluso en regiones donde los daños fueron menores, como Huila, Tolima, Cauca y Nariño, la falta de acceso a vehículos de carga complica la movilización del café hacia otros puertos, incluidos Puerto Antioquia, Cartagena y Santa Marta.

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Señaló que rutas alternativas como la vía por Letras y el paso por La Línea permanecen incomunicadas por derrumbes y bloqueos, tanto por caída de rocas como por acumulación de material. “La estructura de exportación está parada”, afirmó Gómez al detallar que las empresas exportadoras se encuentran evaluando los daños en sus instalaciones y el impacto sobre sus empleados.

Gustavo Gómez es el presidente de Asoexport - crédito Asoexport/EFE

Exportación de café está paralizada

De acuerdo con el presidente de Asoexport, “todo esto ha hecho que el engranaje de exportación de café esté prácticamente paralizado”. Indicó que el sector trabaja coordinadamente con el Gobierno nacional para lograr la pronta reapertura de vías y la reactivación de las exportaciones, inicialmente a través de la Costa Caribe y, posteriormente, por Buenaventura cuando sea posible restablecer el tránsito.

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Así las cosas, Gustavo Gómez advirtió que “las operaciones están muy quietas, casi paradas, y esto podría perjudicar la compra de café”. El dirigente expresó confianza en que en los próximos días se puedan reanudar los procesos de exportación, cumplir los compromisos internacionales y mantener los ingresos de las familias cafeteras colombianas.

La magnitud del atasco exportador

Asoexport aclaró que no existe una cifra oficial del café represado, pero hizo un cálculo preliminar para medir el impacto de una semana de interrupción. Colombia exporta alrededor de 1.000.000 de sacos al mes y, como referencia semanal, ese flujo equivale a unos 250.000 sacos.

Así las cosas, si las restricciones en los accesos a Buenaventura se mantienen durante una semana, ese volumen podría traducirse en más de 600 vehículos y más de 1.000 contenedores represados.

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Censo y apoyo a las familias cafeteras

Al mismo tiempo de la crisis exportadora, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) informó que familias cafeteras de Risaralda, Valle del Cauca, Caldas, Antioquia, Chocó y Quindío enfrentan afectaciones en viviendas, fincas e infraestructura rural. El gerente general de la FNC, Germán Bahamón Jaramillo, afirmó que la organización acompañará a las zonas impactadas y aseguró que “la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia estará a su lado”.

Germán Bahamón Jaramillo, gerente general de la FNC, dijo que "oy, la prioridad es salvar vidas. Y desde ya, la Federación está en el territorio identificando, familia por familia, los daños en viviendas, fincas e infraestructura rural" - crédito @GermanBahamon/X

La Federación designó a Guillermo Arcila como coordinador de la respuesta institucional y desplegó equipos técnicos y extensionistas para realizar un censo detallado de daños en los cinco departamentos más afectados. Bahamón informó que “nuestros extensionistas estarán en el territorio haciendo un levantamiento familia por familia para conocer la verdadera dimensión de las afectaciones”.

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La prioridad inicial apunta a reparar y reconstruir viviendas rurales y la infraestructura productiva de las fincas, incluidos secaderos, sistemas de agua y equipos prediales. Después, la organización evaluará daños en acueductos rurales, escuelas y vías terciarias para restablecer la conectividad de las comunidades.

Bahamón sostuvo que la recuperación debe abarcar tanto la vivienda como la capacidad productiva de cada familia. “Primero estaremos allí para saber exactamente qué pasó y qué necesita cada familia”, dijo el gerente general.

La FNC también informó que coordina acciones con el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y autoridades territoriales para compartir información y planificar la reconstrucción. La entidad gremial recordó su experiencia en tragedias anteriores, como Armero, Popayán y Armenia, y anunció la reactivación de la capacidad del Colombian Relief Fund para canalizar ayuda internacional.

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