Bárbara de Regil volverá a la pantalla grande junto a Salma Hayek

El nombre de la película en la que actuaron juntas es Quiero tu vida (Fotos: Getty Images)

Aunque aún no hay fecha de estreno para Quiero tu vida, la producción en la que actuó Bárbara de Regil, se sabe que este 27 de mayo fue el último día de rodaje.

Ante la cámara de Ventaneando, la influencer fitness reveló que volverá a la pantalla grande junto a Salma Hayek y se dijo muy emocionada por tener esa oportunidad profesional, pues su colega veracruzana incluso le pidió una rutina de ejercicios.

“No solamente tuve la oportunidad de conocerla sino que me dijo que le ponga una rutina y yo ‘Obvio, invítame, yo estoy ahí, cuando quieras llévame a tu casa en Los Ángeles”, dijo entre risas.

Salma Hayek le pidió una rutina de ejercicio (Foto: Instagram/@salmahayek)

La película Quiero tu vida tiene temática de fútbol y aborda la historia de “un chavo que tiene un giro de tuerca en su vida”. No hay muchos detalles sobre el personaje a quien dio vida Bárbara de Regil o Salma Hayek, pero se sabe que se trata de alguien narcisista.

La actriz de Rosario Tijeras detalló que en el elenco de la nueva producción también se encuentran los siguientes actores y actrices: Natalia Téllez, Erick Elías, Zulia Vega, Jesús Zavala.

“Todavía no sabemos la fecha de estreno, hoy es nuestro último día de llamado, estamos emocionados pero aún no tenemos fecha”, mencionó.

Bárbara de Regil sufre estrés (Foto: Instagram/@barbaraderegil)

Posteriormente, sacó a tema de conversación el tema de sus estrías, las cuales mostró hace unos días en su cuenta de Instagram. Además, compartió con Ventaneando que está a punto de abrir un gimnasio y sufre de estrés porque planea vender su proteína a otros países.

“Siempre las escondía, las tapaba, me ponía photoshop, hasta que dije ¿por qué estoy luchando conmigo en vez de abrazarme y aceptarme? si a alguien le molesta, le da asco, cierra los ojos, déjame de seguir, no me veas”

Desde su publicación en Instagram, explicó que durante muchos años tuvo pena de mostrar su cuerpo al natural por lo que en varias ocasiones hizo uso de tratamientos en la piel para evitar mostrarlas en público y para no sufrir las burlas de sus haters.

Bárbara de Regil presumió su cuerpo al natural en sus redes sociales Foto: Instagram/@barbaraderegil

Cabe señalar que Bárbara de Regil reveló recientemente que uno de sus mayores deseos en su trayectoria como actriz es ganar un premio Oscar, la protagonista también compartió que se siente muy inspirada al ver a Eugenio Derbez triunfando en el cine internacional.

En conversación con varios reporteros, la actriz dejó en claro que no le preocupa si las personas se burlan de su objetivo, pues ella se siente cómoda al fijar esa meta.

Cuando un reportero de Sale el Sol le preguntó si le gustaría recibir una estatuilla, la actriz respondió lo siguiente: “Por supuesto que sí, aunque la gente se burle de los sueños de los demás, pero claro que sí.”

Eugenio Derbez es la inspiración de Bárbara de Regil (Foto: REUTERS/Mike Blake)

De igual forma, la actriz dejó en claro que no se siente particularmente presionada por recibir ese galardón de La Academia: “Y ya si no lo llego a hacer, si no llego a estar nominada a un Oscar, si no llego, no pasa nada, pero siempre hay que ponernos una meta”, mencionó.

La influencer también compartió que ya ha pensado en el discurso que daría si algún día fuera galardonada en los premios de La Academia de Artes Cinematográficas: “Comenzaría con ‘Gracias México, los amo a todos’”, explicó entre risas.

Eugenio Derbez es quien inspiró a Bárbara de Regil para fijarse esa meta, ya que en la edición más reciente de estos premios, CODA (2021)

