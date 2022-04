Bárbara de Regil tiene como meta ganar un Oscar: “Aunque la gente se burle”

Bárbara de Regil tiene como meta ganar un premio Oscar, su inspiración es Eugenio Derbez (Foto: Ig @barbaraderegil)

Bárbara de Regil reveló recientemente que uno de sus mayores deseos en su trayectoria como actriz es ganar un premio Oscar, la protagonista también compartió que se siente muy inspirada al ver a Eugenio Derbez triunfando en el cine internacional.

En conversación con varios reporteros, la actriz dejó en claro que no le preocupa si las personas se burlan de su objetivo, pues ella se siente cómoda al fijar esa meta.

Cuando un reportero de Sale el Sol le preguntó si le gustaría recibir una estatuilla, la actriz respondió lo siguiente: “Por supuesto que sí, aunque la gente se burle de los sueños de los demás, pero claro que sí.”

A Bárbara de Regil le gustaría ser reconocida en los Oscar (Foto: Twitter)

De igual forma, la actriz dejó en claro que no se siente particularmente presionada por recibir ese galardón de La Academia: “Y ya si no lo llego a hacer, si no llego a estar nominada a un Oscar, si no llego, no pasa nada, pero siempre hay que ponernos una meta”, mencionó.

La influencer también compartió que ya ha pensado en el discurso que daría si algún día fuera galardonada en los premios de La Academia de Artes Cinematográficas: “Comenzaría con ‘Gracias México, los amo a todos’”, explicó entre risas.

Eugenio Derbez es quien inspiró a Bárbara de Regil para fijarse esa meta, ya que en la edición más reciente de estos premios, CODA (2021) ganó el reconocimiento a Mejor Película, cinta en la que participó el actor mexicano.

Eugenio Derbez participó en CODA, película galadornada en los Oscar (Foto: REUTERS/Mike Blake)

“Yo lo veo a él y digo, yo me veo también algún día”, mencionó Bárbara de Regil; por otra parte mencionó que echó de menos a otra exitosa actriz mexicana que ahora radica en Estados Unidos: “me emocionó mucho, pero a la que me faltó ver fue a Eiza González yo decía: ‘¿Dónde está, donde está?’”.

Aunque Bárbara de Regil se dijo muy feliz al tener éxito en diversas producciones mexicanas, mencionó que estaría interesada en que su trabajo se reconozca en otros países.

Luego de la multa económica interpuesta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ), Bárbara ahondó sobre las consecuencias que le dejó apoyar públicamente al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante la veda electoral.

“Sí, estaba en la lista (de influencers con multa) Mira, yo di mi opinión, si tuviera que pagarlo, lo haría porque cuando alguien tiene un error tiene que hacer lo que dice la autoridad, entonces si me lo requerirían, claro que lo haría”, comentó ante las cámaras de Ventaneando.

Son varios los influencers que fueron sancionados (Foto: Instagram)

Más adelante, la actriz compartió que aún no tiene alguna notificación sobre la multa económica interpuesta por las autoridades y explicó que quien la está asesorando con dicho tema es Fernando Schoenwald, el abogado con quien tiene una relación.

“No, la verdad no. Fer es abogado, entonces es él quien se está encargando de todo. Pero si tuviera que hacer y pagarlo, por supuesto, claro que lo haría [...] Yo lo que quiero es estar bien en mi vida, quiero, si cometo un error, si hago algo malo, hacer las cosas bien”, finalizó su intervención antes las cámaras del programado conducido por Pati Chapoy.

Fue el pasado 21 de marzo cuando el TPJF compartió su resolución en contra de 77 artistas, conductores e influencers por haber violado la veda electoral durante los días 5 y 6 de junio previo y durante las elecciones intermedias del 2021, mismas donde se hicieron diversos llamados a votar y apoyar al Partido Verde Ecologista de México.

