Bárbara de Regil se equivocó al pedir un vestido de graduación para su hija, eligió uno de 15 años: “Me amo distraída”

Madre e hija son muy unidas (Foto: Ig marderegil._)

Bárbara de Regil es conocida por su papel protagónico en la serie Rosario Tijeras, no obstante, ha estado envuelta en todo tipo de polémicas a lo largo de su trayectoria artística debido a su personalidad. En esta ocasión, la actriz volvió a dar de que hablar tras cometer un error con un famoso diseñador.

Y es que la influencer intentó conseguir un vestido para Mar de Regil, quien tiene 18 años Mar de Regil y se ha destacado por hacer contenido en la red de TikTok. Pero, con lo que no contaba Bárbara es que se equivocaría al enviar el mensaje para realizar el pedido y en vez de solicitar un atuendo para la graduación de su pequeña, preguntó si podían confeccionarle uno de XV años.

Fue desde su cuenta de Instagram donde la actriz de Loca por el trabajo o Parientes a la fuerza contó la anécdota y recalcó que toda la situación se debió a una mera distracción de su parte.

Bárbara aceptó ser muy distraída (Foto: Ig barbaraderegil)

“Lo distraída que soy, Mar se va a graduar y me pidió que le buscara un vestido para su graduación. Le escribí a un diseñador y chéquense el mensaje que le puse. Hasta que Mar lo leyó me dijo: ‘ma, qué ped*’, vean esto”, señaló.

En este sentido, Bárbara compartió una captura de pantalla en la que mostró la conversación que tuvo al realizar el pedido. En esta se puede leer que la actriz dice:

“Vincent amigo, oye, Mar mi hija está buscando alguien que le haga su vestido de 15 años, ¿tú me puedes ayudar? Que vaya a tu estudio, la midas y te de su idea y ya me pasas el presupuesto”.

Pero al percatarse de su error añadió: “jajajajajajaja, perdón de su graduación, jajajajaja”.

La actriz se equivocó al pedir un vestido (Foto: Ig barbaraderegil)

En otra instastorie de Regil apareció con su hija y ambas pasaron un buen rato riéndose de lo acontecido.

“Me equivoqué, lo lamento”, dijo entre carcajadas Bárbara y después agregó: “No tengo madre, yo sé que no tengo madre, ¿saben qué?, pero así soy, lo acepto: distraída. Me amo distraída, distraída para unas cosas, no soy así para todo”.

Pero este no ha sido el único infortunio que le ha sucedido a la intérprete de Rosario Tijeras, ya que en fechas recientes realizó un viaje romántico con su esposo a Punta Mita, Nayarit, donde sólo aprovechó para mostrar su espectacular abdomen, sino que sufrió un accidente que la llevó al médico de urgencia.

Bárbara tuvo a su hija a los 16 años (Foto: Ig marderegil._)

De acuerdo con lo que contó en sus redes sociales, la actriz se encontraba vacacionando cuando sin querer se le enterró en la planta del pie un erizo de mar.

“Mis vacaciones en el doctor, jajajajaja, bueno la vida no es perfecta”, escribió en una Instastorie mientras se le escuchaba gritar por el dolor de una inyección que le colocaron.

“Pobre erizo, me enterró su piquito y me duele”, escribió la famosa.

Ya más tarde, Bárbara mostró a sus seguidores que ya se encontraba mejor de salud y compartió imágenes de una cena romántica que tendría con su pareja en la playa. En el sitio se observaba una decoración bohemia al aire libre y resaltaban unas letras gigantes que decían “Love”.

