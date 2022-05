Tunden a Bárbara de Regil tras compartir algunas fotografías de su viaje a New York junto con Kunno

Bárbara de Regil compartió algunos momentos de su viaje con Kunno Foto: Instagram/@@papikunno/@barbaraderegil

La creadora de contenido mexicano, Bárbara de Regil nuevamente sorprendió a sus seguidores tras compartir una serie de fotografías junto a su íntimo colega y amigo, Kunno por la cual le llovieron algunas críticas en sus diversas redes sociales por juntarse con el polémico influencer regiomontano.

La también histrionisa que dio vida a Rosario Tijeras se ha caracterizado a lo largo de su trayectoria por compartir en sus plataformas personales algunos de sus momentos más íntimos y, en esta ocasión, no fue la excepción cuando colgó en su perfil de Instagram algunos momentos que vivió junto a Kunno y Brianda Deyanara.

En las fotografías que rápidamente se volvió viral la actriz mexicana compartió algunos momentos en su recorrido por New York previo al concierto de Harry Styles: “Ny, Food, friends, Love and @harrystyles”, redactó en la publicación que hasta el momento cuenta con poco más de 190 mil reacciones.

Bárbara de Regil con Kunno Foto: Instagram/@barbaraderegil

La publicación dividió opiniones, ya que algunos de los más recalcitrantes fans de la protagonista de Rosario Tijeras no ocultaron su disgusto por compartir escena con el tiktoker mexicano: “por qué Kunno”. “Te vez muy bien pero Kuno”. “Todo bien hasta que salió Kunno”. “Kunno sale hasta en la sopa” y “Nooo con Kunno”, son algunos comentarios recuperados de la publicación.

Pese a que los seguidores de la actriz no les agrada que sea amiga de Kunno, la actriz no ha respondido a los detractores de su íntimo.

Fue en noviembre de 2021 cuando Bárbara de Regil mostró por primera vez, una foto con Kunno durante una fiesta de disfraces. Esta sería la primera ocasión en que se compartieron juntos, pero incluso en ese momento ya se decían “te amo” y “mejores amigos”.

Kunno replicó a Bárbara de Regil y compartió algunos momentos de su viaje a New York Foto: Instagram/@papikunno

En esa ocasión, a ambos influencers, de igual forma, los criticaron por posar juntos y es que algo que también conecta a ambos es que constantemente ambos están en la tendencia por sus polémicas. En la primera ocasión en la que se les vio juntos como amigos, el influencer mexicano compartió un extenso mensaje agradeciendo su amistad.

“Siempre soñé con tener a una persona que me amara, me apoyara, me regañara y también que me diera su hombro si tuviera que llorar… te encontré y siempre te agradeceré tus palabras y tu amistad. Te amo tanto, aprendo de ti a diario y estoy seguro de que siempre te tendré en mi vida. Gracias”, escribió en Instagram.

A lo largo de su breve trayectoria en el mundo de la farándula, Guillermo Kunno, se ha encontrado en varias ocasiones en el ojo de huracán por sus comentarios y acciones fuera de las pantallas, tal y como cuando se declaró pansexual y después de un tiempo se arrepintió o cuando se autonombró como una celebridad y ocasionó que la gente lo señalara como alguien con nulo talento.

El tiktoker dio la noticia a través de Instagram (Foto: Instagram/@papikunno)

Sin embargo, en los últimos meses el también intérprete ha tratado de cambiar su discurso con el que se dirige a sus seguidores, no sin antes haber recibido diversas críticas y señalamientos que lo llevaron a tomar terapia, con la cual quiere darle otro rumbo a su carrera que comenzó por haber creado un trend con su famosa caminata.

A mediados de abril el intérprete lamentó todas las polémicas en las que se ha visto envuelto y compartió a la prensa que desde hace algunos meses tomó terapia por críticas en redes sociales.

