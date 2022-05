Horacio Palencia está afectado por proceso en su contra por plagio: “Debo firmar cada 15 días como un delincuente”

Aun con la vinculación, el cantante sigue refrendando su inocencia ante la acusación de plagio (Foto: Instagram/@horaciopalencia)

Horacio Palencia reapareció ante los medios de comunicación luego de haber sido vinculado a proceso el pasado mes de marzo por el supuesto plagio de la canción Mi razón de ser, popularizada por la Banda MS desde 2012.

Y es que luego de que el también compositor José Luis Calderón Águila demandara a Palencia al reclamar su autoría del tema musical, el cantante de regional mexicano se dijo afectado económica y emocionalmente. Palencia aseguró en un encuentro con los medios que el juez asignado al caso determinó su vinculación a proceso y aún no hay un veredicto final.

“He dejado de componer y producir canciones”, dijo el artista que se ha sentido impotente al no poder continuar con sus actividades debido a la situación que lo mantiene en constante desgaste físico, emocional y mental.

Palencia debe acudir cada 15 días a firmar su documentación para seguir llevando su proceso en libertad (Foto: Archivo)

Y es que la vida del destacado compositor cambió drásticamente, pues hasta tuvo que conseguir un millón de pesos para evitar ir a la cárcel, aunado a los gastos de traslado para firmar la garantía de llevar su proceso en libertad.

“Aún no hay un veredicto final, el juez determinó que me tenía que vincular a proceso. Tengo que ir a firmar cada 15 días como un delincuente, tengo que hacer una fila, tengo que esperar a firmar cada 15 días. Tengo que volar de Mazatlán, los vuelos me salen entre 10 mil y 20 mil pesos, tengo que estar viniendo”, dijo durante la celebración de los 10 años del centro de espectáculos “El Cantoral”, en la Ciudad de México.

“Tuve que conseguir un millón de pesos para portarlo como fianza y no puedo salir del país. He dejado de componer, de producir canciones y la verdad es que sí me ha afectado mucho”, continuó.

La Banda MS se fundó en Mazatlán en 2003, en 2012 popularizó el tema "Mi razón de ser" (Instagram)

El ex juez de La academia negó que pretenda bajar el tema de las plataformas musicales, y por el contrario, desea que el público continúe reproduciendo Mi razón de ser, pues se mantiene firme en que la canción es de su autoría e inspiración. El tema ya fue retirado de las plataformas musicales como medida mientras el juez dicta sentencia.

Esto también afecta al público de Banda MS, pues la agrupación no puede tocar el tema en sus conciertos en vivo hasta que no exista una resolución sobre la autoría de la obra.

“Otra cosa que quiero aclarar... me han hecho mucho hate... piensan que yo mandé a quitar la canción. Yo no lo hice porque es mi canción y quiero que la gente la siga reproduciendo y tocando. Todo fue por parte de los demandantes”, declaró el cantante que llevará su proceso en libertad al menos unos meses más.

Horacio Palencia ha sido reconocido con múltiples premios, como el de Mejor compositor del año (Foto: Archivo)

Al momento se conoce que el juez del caso determinó tres meses de investigación complementaria para poder emitir una decisión, pero el compositor de regional mexicano pedirá una prórroga para juntar más pruebas a su favor.

Una vez que hayan pasado los tres meses de investigación, más el tiempo solicitado de prórroga, se realizará una audiencia intermedia donde el juez determinará su veredicto.

“Llevo más de dos meses enfocado en esta situación porque es demasiado absorbente. Duré más de un mes fuera de mi casa, no he podido ver a mi familia”

Horacio Palencia busca recabar las pruebas que le ayuden a comprobar que el tema es de su autoría, pues asegura que el proceso de composición está debidamente documentado, sin embargo se siente herido por esta situación.

En el pasado, el cantante se ha defendido en sus redes sociales argumentando que el demandante registró la canción después de que se convirtió en éxito (Foto: Instagram/@horaciopalencia)

“Yo le voy a entrar con todo porque está mi nombre, ya me calumniaron. Se siente regacho que, a pesar de tener tanta trayectoria, hay gente envidiosa que te tira con todo sin piedad”

Presuntamente desde 2016, José Luis Calderón Águila sostiene un proceso legal contra Palencia, pues afirma ser el autor de la popular canción que Banda MS colocó en las listas de éxitos de México y Estados Unidos. En caso de ganar la querella, el demandante recibiría millones de pesos por regalías acumuladas.

Los abogados de Calderón aseguran que el tema lo tienen grabado en un cassette que data desde 2009, y está respaldado por un archivo de computadora.

