Denunciaron supuestas irregularidades en caso de Horacio Palencia, acusado por plagiar “Mi razón de ser”

La defensa del cantautor expuso presuntas irregularidades en el proceso(Foto: Instagram/@horaciopalencia)

El pasado 7 de marzo de 2022, Horacio Palencia fue vinculado a proceso por presuntamente plagiar el tema Mi razón de ser, el cual es uno de los mayores éxitos interpretados por la Banda MS. Así, en esta ocasión, los abogados del cantautor denunciaron irregularidades durante su proceso legal e, incluso, señalaron violaciones a los derechos humanos del cantante.

Y es que todo comenzó hace cinco años, cuando José Luis Calderón Águila demandó a Palencia y reclamó los derechos de autoría de la melodía.

De acuerdo con una entrevista reciente que dieron los abogados de Calderón Aguila para De primera mano, se logró llegar a la vinculación a proceso de Horacio gracias a un peritaje que arrojó que su cliente puso el tema Mi razón de ser en un casette y una computadora en el año 2009, es decir, años antes de que la canción interpretada por la exitosa banda se grabara en 2012.

Horacio Palencia fue vinculado a proceso (Foto: Archivo)

“Con esta vinculación se reconoce la autoría de la obra a favor del guanajuatense José Luis Calderón Águila; mientras que la FGR continuará investigaciones en contra de Eduardo Palencia Cisneros (hermano de Horacio y titular del 90% de los derechos sobre la obra), José Ramiro Palencia Vargas (papá de Horacio y accionista de una empresa de la cual Horacio es director) y en contra de Sergio Lizárraga Lizárraga (ahora ciudadano estadounidense) director de la Banda MS (quien se encuentra amparado), todos ellos por beneficiarse económicamente por la explotación sin autorización de la famosa canción”, leyeron los presentadores.

No obstante, la controversia alrededor de este caso sigue vigente y la defensa de Horacio Palencia señaló a través de un comunicado difundido por el medio TVyNovelas que tras la demanda se han observado varios “incumplimientos y omisiones graves” por parte del Sistema Judicial Mexicano en el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Oriente.

La Banda MS ya no puede tocar "Mi razón de ser" (Foto: AFP)

“A principios del mes de abril de 2022, el Sr. Horacio Palencia Cisneros ha presentado diversos escritos ante el órgano jurisdiccional, entre los que se encuentra la designación de sus abogados particulares para que lo representen en el proceso penal seguido en su contra, así como diversos escritos donde se han hecho del conocimiento diversas irregularidades del denunciante el señor José Luis Calderón Águila, si que hasta la fecha del presente comunicado se tenga alguna información de los acuerdos que han recaído a las peticiones de mi patrocinado, lo que me impide que el Sr. Horacio Palencia Cisneros, pueda tener acceso a la carpeta judicial a las actuaciones o diligencias de su proceso legal”, se lee en el escrito.

El despacho jurídico apuntó que debido a esa situación ellos no tenían acceso a los expedientes que necesitaban para poder realizar su trabajo y defender al acusado.

“El juez no nos ha reconocido como defensa del Sr. Horacio Palencia por lo cual no se nos permite ejercer nuestra labor, a pesar de que los documentos legales y pertinentes para dicho reconocimiento hayan sido entregados hace más de un mes (...) no se nos permite a la defensa del Sr. Horacio Palencia, revisar su expediente judicial, derivado en una grave violación a sus derechos humanos, haciendo que transcurra de manera parcial el plazo de investigación complementaria sin poder ejercer derecho de defensa”, dice el mensaje.

Asimismo, el abogado remarcó que debido a que su cliente no tiene acceso a la carpeta de investigación, no se ha podido presentar un peritaje.

“Horacio Palencia Cisneros tiene derecho a realizar su propio peritaje e investigación de las pruebas que lo implican, sin embargo, no ha sido posible por la falta de las mismas”, se lee.

SEGUIR LEYENDO