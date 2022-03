Gaby Spanic será protegida por el Poder Judicial de la CDMX en contra de Gustavo Adolfo Infante

La actriz celebró la noticia (Fotos: Instagram/@gabyspanictv/@gustavoadolfoinfantetv)

La guerra entre Gaby Spanic y Gustavo Adolfo Infante tiene un nuevo capítulo en su historia, pues ahora la actriz compartió en sus redes sociales la determinación del Poder Judicial de la Ciudad de México que no permitirá que el periodista no pueda seguir emitiendo declaraciones en su contra o sobre su hijo Gabriel de Jesús.

Meses atrás el conductor de Sale El Sol anunció que la protagonista de La Usurpadora lo demandó por daño moral y que la actriz, al perder la primera y segunda instancia solicitó un amparo que tampoco resultó a su favor; tiempo después un juez le ordenó que debe pagarle al conductor por todos los gastos y costos relacionados con el proceso. El periodista afirmó que no se le quería pagar incluso cuando él mismo propuso que el dinero sea donado a una fundación de niños con cáncer.

Ahora, tras una serie de nuevas declaraciones en las que incluso se señalaba un presunto embargo, el Poder Judicial de la CDMX ha intervenido en una petición de la actriz para que no se pueda seguir ejerciendo violencia en materia de género , por lo que se “tomarán medidas medidas de protección tienen como propósito prevenir, interrumpir o impedir la consumación de un delito o que se actualice un supuesto en materia civil o familiar que implique violencia contra las mujeres”, según el documento oficial.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde la actriz de otros melodramas como Soy Tu Dueña, Tierra de Pasiones y recientemente en Si Nos Dejan compartió un mensaje de agradecimiento a las autoridades así como con sus seguidores y simpatizantes en este caso, sobre el avance que había logrado a su favor tras meses de una batalla mediática y legal que aún tiene algunos temas pendientes por resolver, como al periodista que según él no se le ha otorgado.

“Poder judicial de México defiende mis Derechos de Mujer y los de mi hijo: Después de tantos atropellos e injusticias durante años, debo comunicar a la opinión pública y a mis ángeles, que los tribunales mexicanos han decidido respaldar mi petición para evitar que mi hijo y yo, sigamos siendo intimidados y humillados públicamente por el periodista Gustavo Adolfo Infante, quién desde hace muchos años ha decidido exponerme como una mujer loca, de poca dignidad y falta de talento con el propósito de arruinarme como actriz y mujer”, explicó.

La publicación que ya cuenta con más de 30 mil likes continuó: “Hoy más que nunca me siento libre y protegida. Vivir con el miedo del acoso público y exhibir a mi hijo de la peor manera posible, porque es mi Gabo adorado el que recibe todas las presiones al escuchar cómo se humilla a su madre públicamente, no se lo deseo a nadie. Agradezco a mis abogados y al poder judicial de México el apoyo que nos brindan. Gracias, gracias. Gabriela Spanic y Gabriel de Jesús. México, marzo 9 de 2022″.

Esta decisión se hace pública días después de que Gustavo Adolfo Infante amenazó con embargar a la actriz si no le pagaba lo adeudado después de que éste le ganara en una demanda. El periodista expresó recientemente en el matutino de Imagen Televisión: “Ya me dijo el abogado que se le va a embargar la casa, el carro. Y si no tiene casa y carro, que debe tenerlo, yo supongo, se gira un aviso a las empresas en donde la señora Spanic grabe para que como vayan cayendo los sueldos, vayan cayendo a mi cuenta”.

Recientemente la actriz ha sido tendencia en redes sociales pues de que confesara, con motivo de la publicación de su nuevo libro, Enigmas y reflexiones, cuál es el hándicap que ha enfrentado por mucho tiempo y que no la frenó para lograr un gran éxito en la vida, también como escritora.

