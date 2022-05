“Así se les dice ma, nacos”: Ximena Sariñana reapareció como “Mariana” de “Amarte Duele” 20 años después

Ximena Sariñana y Martha Higareda en "Amarte Duele". (Foto: captura de pantalla)

En los últimos días la palabra “naco” se posicionó entre las principales tendencia de redes sociales por la polémica entre Belinda y Christian Nodal que se desató a raíz de un comentario en redes sociales que aplaudió la madre de la cantante española. En medio de la controversia, Ximena Sariñana sorprendió a sus seguidores al recrear una escena de Amarte Duele donde su personaje lanzó una frase con la misma palabra que ha protagonizado cientos de memes.

Después de 20 años, la intérprete tapatía recordó al personaje que la lanzó al estrellato junto a Martha Higareda y Luis Fernando Peña, se trata de Mariana, una de las jóvenes más odiadas por el público mexicano debido a la actitud que tomó ante el tórrido romance -entonces considerado casi prohibido por diferencias sociales- de su hermana Renata y Ulises.

Y, aunque en anteriores ocasiones ha compartido su opinión sobre dicho papel, en esta ocasión quiso traerlo de una manera muy divertida, una recreación. Para ello, la cantante hizo una colaboración de Rojstar, un tiktoker mexicano que en los últimos meses ha alcanzado gran popularidad dentro de la plataforma.

La escena en cuestión desarrolla un enfrentamiento entre las hermanas durante una comida con sus padres. Mariana lanza una indirectas a Renata sobre las clases sociales después de que se diera un beso con Ulises, un estudiante de secundaria pública.

“Así se les dice ma... nacos”, comenta Mariana mientras está comiendo su sopa. “No tiene que ser así con esa gente”, responde Renata en esta ocasión interpretada por el creador de contenido. “No, pero tampoco tengo que besarlo”, continuó suspicaz el personaje de Ximena Sariñana. “Lo que pasa es que Renata se peleó con Francisco por andar defendiendo a uno de esos que no quieres que diga”, finalizó.

Esta secuencia de Amarte Duele es una de las más recordadas por el público debido a las frases de Mariana y el incómodo momento que se vivió entre las hermanas. Incluso, la primera oración y el rostro de la adolescente han sido retomados en infinidad de memes que actualmente circulan en redes sociales manteniendo vigente una de las películas más vistas del cine mexicano dentro de los primeros años del siglo XXI.

Esta captura de la pelícua se convirtió en uno de los memes más recurridos en redes sociales. (Captura recuperada en Twitter por @Mya2gg)

Como era de esperarse, el video removió los recuerdos de los usuarios de la plataforma y pronto la caja de comentarios se llenó con aplausos para la actriz por su memorable personaje. Regina Blandón, Michelle Rodríguez, Majo Aguilar y Armando Hernández -quien también formó parte de la cinta- reconocieron al personaje con emojis, mientras que los internautas no solo se rieron y se expresaron en contra de Mariana, también viralizaron el fragmento.

“No, es que a la fecha yo no te supero eso”. “Demasiado icónico, esto si es un cameo”. “Ay no estoy soportando todas tus colaboraciones”. “Me muera”. “Los amo!”. “Nunca te voy a perdonar”. “Aún la odiamos, pero la amamos”, fueron algunos comentarios.

Otros no dejaron pasar por desapercibido ningún detalle del video, gracias a ello notaron que tanto Ximena Xariñana como Rojstar estaban comiendo papas con cuchara para simular que estaban consumiendo algún tipo de cereal: “¿El cereal son papas?”, “Quiero comer papitas con cuchara”, escribieron.

Martha Higareda y Luis Fernando Peña en "Amarte Duele".

Fue en noviembre de 2002 cuando Amarte Duele llegó a la pantalla grande en México bajo la dirección de Fernando Sariñana. Pronto se convirtió en una de las películas favoritas del público cuya trágica historia de amor marcó a toda una generación que la sigue recordando a través de memes, entre los que destacan las frases de los personajes principales, los paseos de los enamorados y la muerte de Renata.

