YosStop reveló cómo se enteró que estaba embarazada: “Te pasa todo por la cabeza”

YosStop comentó que compartirá más detalles en su libro. (Foto: Captura de pantalla YouTube)

Hace unos días Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, sorprendió a sus seguidores de redes sociales al confesar que está embarazada. A partir de ese momento, la influencer comenzó a compartir algunos detalles sobre cómo está experimentando esta nueva etapa en su vida, los cambios físicos que está viviendo y cómo van sus planes de boda.

Fuera del video que publicó en su cuenta de Instagram contando la enhorabuena, no había dado detalles sobre cómo se enteró que estaba embarazada hasta ahora. La creadora de contenido subió un nuevo video en el canal de YouTube que tiene junto a Gerardo González, su prometido, donde ambos recordaron las peleas y cambios de humor que experimentaron antes de saber que serán padres por primera vez.

“La vida funciona de una manera tan extraña que a veces pareciera no tener sentido, pero de repente todas las piezas encajan y entiendes, cuando volteas a ver hacia atrás, el por qué sucedieron muchas cosas”, dijo YosStop.

Para comenzar, Yoseline confesó que fue durante su estancia en la cárcel cuando cambió de opinión sobre ser madre. Cabe recordar que la influencer mexicana pasó alrededor de cinco meses en el penal de Santa Martha Acatitla por cargos de pornografía infantil luego de que Ainara Suárez la denunció por mostrar imágenes -en uno de sus videos- del abuso que sufrió cuando era menor de edad.

Después de llegar a un acuerdo con la víctima, recuperó su libertad: “En mi proceso que estuve encerrada ahí, de alguna u otra manera me abrí a la experiencia de algún día poder ser madre, sin buscarlo, sin esperarlo, sin nada por el estilo, simplemente dije: ‘Órale, si me llega a pasar me voy a fletar, lo voy a hacer, lo voy a vivir, lo voy a experimentar”, dijo.

En cuanto tomó la decisión platicó con su prometido y ambos estuvieron de acuerdo sin considerar que sus planes podrían adelantarse a su boda. Así pasaron los meses hasta que en febrero YosStop pasó por fuertes cambios de humor que ocasionaron varias discusiones entre la pareja al grado de cuestionarse si realmente querían formalizar su noviazgo.

Esta es la primer imagen de su bebé. (Captura: @justyoss/Instagram)

“Me empecé a sentir emocionalmente muy extraña, con explosiones emocionales muy cañonas”, comentó.

En ese momento pensó que sus cambios de humor estaban relacionados con el proceso de adaptación que vivió tras salir de la cárcel, pero después de hacerse una prueba de embarazo se dio cuenta que la razón era completamente distinta. Los enamorados no podían creerlo, pero se apoyaron hasta que YosStop tomó una decisión.

“Yo estaba enojadísima, asustada, con mucho miedo, la verdad te pasa todo por la cabeza [...] sentía una presión porque esto cae sobre mí, esto es una decisión que es mía, no importa lo que me diga (Gerardo) [...] me dio un cubetazo de realidad, no es romántico”, expresó.

La creadora de contenido compartió que está buscando subir de peso por su embarazo. (Captura: @justyoss/Instagram)

Yoseline mencionó que en cuanto se enteró que estaba embarazada consultó a su psiquiatra, quien le pidió suspender todos sus medicamentos lo antes posible. Al final, ambos comentaron que se sienten extraños con el embarazo, pero están seguros de que quieren formar su familia.

Bajo este contexto, la influencer aclaró que aunque está embarazada todavía siente un cierto grado de rechazo por los niños, tal y como lo había confesado anteriormente en sus videos, pero no es un sentimiento generalizado porque hay infantes que le caen bien. Cabe mencionar que desde que anunció su dulce espera ha sido criticada por ello.

“Nunca me han gustado los niños y siguen sin gustarme, esa es una realidad y no tiene nada que ver [...] Claro que hay niños que me caen bien, pero generalmente no soy una persona que le guste mucho estar con los niños”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: