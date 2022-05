Martha Debayle lanzó colección de cosméticos y fue criticada por sus altos precios

Además de cosméticos, la empresaria comercializa su revista y una línea de enseres domésticos (Foto: Captura de pantalla)

Martha Debayle es una de las comunicadoras más difundidas en México, pues luego de años de trabajar en televisión, su programa de radio llegó a nuevas audiencias y se ha convertido en una de las mujeres más escuchadas del cuadrante.

Su programa se transmite desde la Ciudad de México, pero llega a distintas latitudes gracias a las repetidoras locales, por lo que Debayle ha conseguido posicionarse como una figura muy popular, y con el lanzamiento además de su revista, su shampoo y una línea de artículos para el hogar, Martha además se ha consolidado como empresaria.

El pasado 18 de abril, la nicaragüense asentada en México causó revuelo entre sus “cuentahabientes”, como les llama a los radioescuchas de su programa- al anunciar el lanzamiento de una nueva línea de cosméticos y productos de belleza.

Debayle también tiene un canal de YouTube, donde ha mostrado espacios de su casa (Foto: Captura de pantalla/Martha Debayle)

Según la comunicadora de 54 años, se unió a expertos en piel, maquillaje y tecnología para impulsar la línea de productos que incluye lápices labiales, delineadores, además de productos para la piel de hombres y mujeres, y otros artículos que dieron mucho de qué hablar en las redes sociales.

“Fue un proceso titánico, no les voy a mentir, pero estoy feliz de que por fin este proyecto vea la luz. Me metí de lleno en el desarrollo de cada producto, de cada fórmula, de cada empaque hasta que le dimos al clavo y logramos productos espectaculares y de última generación, libres de crueldad animal y de sustancias dañinas que sé que se van a convertir en un must en su arsenal de belleza”, dijo la locutora de W Radio.

Sin embargo y bajo la frase “La belleza es un poder”, la recién lanzada colección de cosméticos ha tenido un recibimiento agridulce, pues mientras sus más fieles fans celebraron la nueva emprendeduría de Debayle, los más críticos señalaron que los productos están “excesivamente caros”, aunque esto podría deberse a que, como la comunicadora presumió, están libres de crueldad animal, no contienen sustancias dañinas para la piel y están desarrollados a partir de una fórmula vegana, además de que son a prueba de agua y libres de aceite mineral.

Los precios de los cosméticos Debayle fueron considerados "excesivos" por algunos usuarios (Foto: Recorte de pantalla)

Aún faltan productos de la línea Martha Debayle Beauty Tech por salir al mercado, pero los anunciados por la famosa rondan los 500 pesos y llegan hasta los 900, costo que fue muy criticado en las redes sociales, pues fueron equiparados con lo que cuestan los artículos de alta gama cosmética, como Mac y Dior, e incluso son más caros que los lanzados por la celebridad internacional Kylie Jenner.

Un ejemplo de ello es un delineador en lápiz, que ostenta un precio de 525 pesos mexicanos, un precio similar a los artículos de marcas internacionales, incluso el producto que ofrece la conductora también recordada por sus BB Tips, es mucho más caro que el de la empresaria multimillonaria, pues un producto similar de Kylie Cosmetics está en 380 pesos.

La locutora es descendiente de Anastasio Somoza, dictador nicaragüense (Foto: Captura de Pantalla/Yordi Rosado)

No fueron pocas las personas que consideraron que los costos de la línea de la empresaria son “elevados” y así lo expresaron: ”Martha Debayle lanzó sus productos de maquillaje que se ven muy buenos y de buen gusto, pero honestamente a mí sí me duele el codo en comprar un labial o un lápiz de cejas a quinientón, o sea sí, pero por ahora no puedo invertir tanto en ese tipo de productos...”, “Sí está muy caro”, “Mejor sigo con catálogo”.

La línea de maquillaje se puede adquirir en línea y también en la cadena de establecimientos físicos Sephora, donde se pueden encontrar algunos de los productos que Debayle estará promoviendo en su programa de radio y redes sociales.

Al momento la locutora no se ha pronunciado respecto a las críticas desatadas por el precio de sus productos.

