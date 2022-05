Viralizan versión de “Tus jefes no me quieren” y “El paso del gigante” en sinfónico al estilo Bidgerton

Cumbias version bridgerton (Fotos: Netflix/Tiktok @mr.bon1898)

Si algo caracteriza a la cultura mexicana es su gusto por el baile y una canción que no puede faltar en bodas, bautizos, reuniones de amigos o fiestas de cumpleaños es sin lugar a dudas Tus jefes no me quieren, cumbia de Grupo Ensamble que seguramente pone a danzar hasta al asistente más arrítmico.

No obstante, la audacia de los usuarios de redes sociales se supera día con día y, tras el estreno de la segunda temporada de Bridgerton -una serie de época transmitida por Netflix que se caracteriza por ambientar las escenas con música actual, pero con estilo instrumental- no dudaron en hacer una versión de la famosa cumbia.

Fue el usuario de TikTok llamado Kristian Bob (@mr.bob1898) quien, con la descripción de: “Cumbia en cursiva” decidió darle un nuevo giro a la canción que se caracteriza por versos como: “Dicen tus jefes que a mí no me quieren y yo me agüito y salgo a beber (...) porque eres tú, nada ni nadie nos va a separar”.

Así, con instrumentos ajenos al tema original enseñó su versión sinfónica de la melodía y rápidamente alcanzó más de 140 mil vistas.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y varios internautas, aunque aplaudieron el intento, señalaron que era muy difícil poder transformar la canción.

“Esta si la sigo escuchando bien barrio”. “Es que es prácticamente imposible sacarle el barrio a esta canción, a lo mejor y haciéndola más lenta que no?”. “Finolis”. “Suena como Los Ángeles Azules con sinfónica. El barrio ni con Mozart se le quitaría”, fueron algunas de las menciones.

Pero esta no es la única canción que el joven ha intentado transformar al estilo Bridgerton, ya que en otro clip hizo su propia versión de El paso del gigante de Grupo Soñador y sorprendió completamente a los internautas, quienes no dudaron en hacer bromas al respecto.

“Mi lady, ¿me concede este rolón?”. “Escucho esto y me da la urgencia de estar en la serie sacándole brillo a la pista para ser el diamante de la temporada”. “Dicen que así te reciben en el cielo”, fueron algunas de las reacciones.

¿De qué trata “Bridgerton”?

La serie dirigida por Shonda Rhimes, se basa en las novelas escritas por Julia Quinn y esta situada en la época del periodo de Regencia en el Reino Unido. Entre los temas que toca están las costumbres de la época, el matrimonio arreglado y, en general, habla sobre las vidas de varias jóvenes adineradas que deben enfrentar al machismo, el amor y otros conflictos derivados de las clases sociales en aquellos años.

La serie se ha vuelto muy popular (Foto: REUTERS/May James/File Photo)

Un punto importante de la trama es el personaje de Lady Whistledown, quien cuida su identidad de la gente del pueblo y publica anónimamente todos los chismes de los habitantes, entre ellos, de la reina. Lo cual provocará que uno de los objetivos de la monarca a lo largo de la serie sea dar con la identidad de la persona que le causa tantos conflictos.

Se prevé que la tercera temporada de Bridgerton comenzará a producirse en el verano boreal, de junio a agosto, en Londres. Estos nuevos episodios contarán como protagonista con Benedict, interpretado por Luke Thompson (Dunkerque). La producción ya anunció también que contará con una cuarta temporada.

SEGUIR LEYENDO