¿Qué porcentaje de veganos, vegetarianos y flexitarianos existen en el mundo hoy?

Las últimas recomendaciones del Comité sobre el Cambio Climático afirman que una reducción del 20% en el consumo de carne de cordero y productos lácteos ayudaría al Reino Unido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a casi cero para 2050 (Getty Images)

La forma en la que los seres humanos va cambiando con el tiempo, ya sea por cuestiones de salud, respeto a los seres sintientes, cuestiones ambientales o simplemente moda, sobre todo en las generaciones jóvenes. El consumo de carne y de productos derivados de los animales siempre fueron una parte intrínseca de la cultura culinaria de gran parte de Occidente, casi que forman parte de nuestra memoria colectiva a fuerza de hábitos repetidos por millones de humanos durante miles de años.

Desde la infancia nos acostumbramos a determinados alimentos, sabores, texturas y colores, que quedan grabados para siempre, no solo en nuestro paladar, sino en nuestra identidad. Se refuerzan luego por fuera de la familia, en el entramado social que se arma alrededor de la comida: todos los acontecimientos sociales, desde cumpleaños, festejos familiares, patrios, religiosos, salidas sociales, se desarrollan alrededor de una mesa. Y sin embargo, un número cada vez mayor de personas, sobre todo de las generaciones más jóvenes, están comenzando a romper con este patrón cultural.

En las últimas décadas se ha venido generando una disminución paulatina en la ingesta de carne y de mayor incorporación de vegetales y granos. Y no es un cambio menor, es un cambio que afecta la alimentación, la actividad más básica del ser humano junto con la de reproducción. En términos históricos, es un cambio que se viene produciendo desde hace muy poco tiempo. Por eso, desafortunadamente, hay una falta de datos a largo plazo. Con el objetivo de observar datos recientes, YouGov, la firma internacional de investigación de mercados y análisis de datos basada en Internet del Reino Unido, encuesta a alrededor de 2000 adultos cada seis meses sobre sus preferencias dietéticas. En un artículo reciente, Our World in Data presentó los últimos datos registrados.

Un número cada vez mayor de personas, sobre todo de las generaciones más jóvenes, están comenzando a romper con la matriz cultural gastronómica (Getty)

“Existe un interés creciente en los impactos ambientales, éticos y de salud de nuestras dietas. Para comprender los patrones de consumo de alimentos, podemos observar los datos de ventas del mercado: cuánta carne, lácteos y productos vegetales vendemos. Esto nos informa sobre los países en su conjunto, pero esto no nos informa sobre la variación dentro de una población. Si queremos saber acerca de esta variación, podemos confiar en los datos de encuestas sobre cómo las personas describen sus preferencias dietéticas”, reza el artículo de la publicación en línea que presenta resultados empíricos que muestran el cambio en las condiciones de vida en todo mundo.

¿Qué porcentaje de adultos se identifica como vegetariano, vegano o flexitariano?

Estas encuestas preguntan a los adultos cuál de las seis opciones describe mejor sus preferencias dietéticas. Las seis opciones son carnívoras, flexitarianas, pescetarianas, vegetarianas, veganas o ninguna de estas. Cada encuestado solo puede elegir una de las seis opciones.

Según el análisis de YouGov, el 5% se describió a sí mismo como vegetariano; el 3% como pescetariano, y el 2% como vegano. Juntos, suman un 10%; esto significa que el 10% de los adultos en el Reino Unido informan que no comen carne (pero algunos de ellos sí comen pescado). Otro 16% se describió a sí mismo como flexitariano, lo que significa que en su mayoría eran vegetarianos, pero ocasionalmente comían carne o pescado.

Estos resultados son muy similares a los de otros países. En una encuesta de Gallup de los Estados Unidos de 2018, el 5% de los adultos estadounidenses se identificaron como vegetarianos y el 2% como veganos. En una encuesta más amplia de 2018 de Ipsos Mori, que abarcó 28 países, el 5% de los encuestados se identificó como vegetariano, el 3% como vegano y otro 3% como pescetariano. Sin embargo, esta encuesta mostró resultados muy diferentes para algunos países. Por ejemplo, una de cada cinco personas en India se identificó como vegetariana.

Dietas por edad: los adultos más jóvenes son menos propensos a comer carne

Cuando se observan los resultados de la encuesta por edad, es más probable que las personas más jóvenes se identifiquen como carnívoras ocasionales o no. Uno de cada cinco jóvenes de 18 a 24 años del Reino Unido describió una dieta que no contenía carne (pero algunos de ellos comen pescado). El 10% eran vegetarianos, el 4% pescetarianos y el 5% veganos. Otro 20% eran flexitarianos. En el grupo de mayor edad (los mayores de 65 años) solo un pequeño porcentaje era vegetariano y un pequeño porcentaje pescetariano.

Nuevamente, este hallazgo de que los adultos más jóvenes son más propensos a identificarse como vegetarianos o veganos es consistente con los resultados de otros países. Las encuestas de EEUU y otros países arrojan el mismo resultado. Como promedio en los 28 países incluidos en la encuesta Ipsos de 2018, el 6% de los menores de 35 años informaron ser vegetarianos, en comparación con el 3% de los mayores de 35 años.

Lo que también llama la atención es lo rápido que están cambiando las preferencias dietéticas entre los jóvenes . En particular, se observa un fuerte aumento en la proporción de personas que se identifican como flexitarianas en solo unos pocos años. A mediados de 2019, el 10% de los adultos jóvenes se declararon flexitarianos. En diciembre de 2021, esto se había duplicado al 20%. La proporción que se identifica como carnívoros frecuentes se redujo de dos tercios de los adultos jóvenes (67%) a poco más de la mitad (52%).

Los consumidores flexitarianos son los que impulsan el cambio

El auge de la comida vegana y vegetariana en todo el mundo está siendo impulsado por el aumento del flexitarianismo en todo el mundo, destaca un nuevo informe. Con más de dos quintas partes de los consumidores globales reduciendo activamente su consumo de carne, los investigadores esperan que los grandes conglomerados de alimentos y las marcas más pequeñas continúen diversificando sus ofertas basadas en plantas y se lancen a nuevas categorías de productos.

Los alimentos de origen vegetal están creciendo rápidamente en popularidad en todo el mundo, impulsados principalmente por el auge del flexitarianismo, según un informe de Euromonitor. Si bien la cantidad de veganos y vegetarianos ha aumentado, palidecen en comparación con el gran grupo de consumidores flexitarianos que ahora representan el 42% del mercado. En comparación, los veganos y los vegetarianos representan, respectivamente, el 4% y el 6% de los consumidores a nivel mundial, según este estudio.

Los investigadores encontraron un patrón generacional claro cuando se trata de quienes practican dietas basadas en plantas, con consumidores más jóvenes que tienen muchas más probabilidades de reducir su consumo de carne y lácteos en comparación con las generaciones mayores. Según los resultados de la encuesta realizada en 2020, la investigación encontró que el 54% de la generación Z ahora evita la carne y los productos de origen animal, mientras que solo el 34% de los baby boomers hace lo mismo .

Por región, los compradores australianos representan el país más flexitario, con más del 45% de los encuestados que afirman que practican la restricción de productos de origen animal , seguidos de cerca por los mercados del Reino Unido y Estados Unidos. Otros informes publicados en los últimos años también han destacado la tendencia flexitariana a nivel mundial, incluida una encuesta en los EEUU que sugiere que la mayoría de los compradores ahora están reduciendo activamente su consumo de productos animales después del coronavirus, una encuesta europea que indica que el flexitarianismo es ahora la tendencia de más rápido crecimiento, y un informe chino que subraya cómo los flexitarianos convencionales serán clave para impulsar la adopción de proteínas alternativas.

Razones cambiantes

Hasta hace poco, la mayoría de las personas que decían que evitaban comer carne citaban creencias religiosas y culturales, preocupaciones por el bienestar animal y precauciones de salud personal. Ahora, han surgido nuevos motivos, sugiere una investigación publicada en The Conversation. Los activistas ambientales instan a los estadounidenses a evitar la carne. Y adoptar una dieta vegana está cada vez más de moda debido a la creciente lista de celebridades como Benedict Cumberbatch, Stevie Wonder y Natalie Portman que dicen que se abstienen de comer productos de origen animal.

El rápido crecimiento de las carnes de origen vegetal, que ahora se venden ampliamente en las tiendas de comestibles y se sirven en los restaurantes de comida rápida, podría hacer que estas dietas sean más convenientes y fáciles de mantener. Sin duda, el estadounidense promedio todavía consume mucha carne y aves: más de 250 libras por persona cada año, más otras 20 libras de pescado y mariscos. Pero la evidencia adicional sugiere que la proporción de estadounidenses con dietas basadas en plantas está aumentando.

Cuando el economista agrícola de la Universidad de Purdue, Jayson Lusk, dirigió una encuesta de más de 1000 estadounidenses mensualmente entre 2013 y 2017, descubrió que solo alrededor del 5% de los estadounidenses se consideraban veganos o vegetarianos. Eso coincidió con los resultados de la encuesta de Gallup de 2018.

Una versión más reciente de esta encuesta que usa métodos similares, ahora dirigida por Glynn Tonsor, un economista agrícola de la Universidad Estatal de Kansas, encontró que esta proporción ahora es de alrededor del 10% (enero de 2022), un hallazgo que ofrece más evidencia de que la proporción de estadounidenses que son veganos o vegetarianos se ha duplicado en los últimos años.

