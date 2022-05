Pablo Montero negó presentarse en estado de ebriedad a grabaciones de “El último Rey”

El cantante está envuelto en la polémica por participar en la bioserie no autorizada de Vicente Fernández. (Foto: EFE/ Francisco Guasco/Archivo)

Pablo Montero rompió el silencio en torno a los rumores que acapararon los reflectores desde hace unos días. Y es que el protagonista de la serie no autorizada de Vicente Fernández fue señalado de acudir en estado de ebriedad a un llamado, irrumpir en una fiesta sin invitación previa y haber intentado besar a la fuerza a Iliana Fox y Sara Corrales. Tras lo ocurrido, el artista mexicano compartió su versión de los hechos.

Durante una llamada telefónica con el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, que se transmitió en vivo para el programa De Primera Mano, el actor arremetió contra las especulaciones que ponen en duda su profesionalidad cuando ha procurado mantenerse lejos del escándalo a pesar de las controversias que giran en torno a El último Rey y su relación con la dinastía Fernández.

Sin profundizar en detalles, el intérprete del regional mexicano contó que hace unos días se encontraba trabajando cuando recibió una invitación por parte de la familia Osorio para acudir a una pequeña reunión donde asistió parte del elenco de la bioserie de Televisa Univision. Sin pensarlo dos veces se presentó en el lugar y, además de comer, convivió con sus compañeros.

“Yo venía de un llamado. Me habló Emilio Osorio, el hijo de Juan [productor de la bioserie], y me dijo: ‘Ya vente para acá porque te estamos esperando’. Entonces me lancé a la comida y llegué a comer. Después de todo lo que pasó Juan pidió que pasaramos a tomarnos la foto y punto, pero se hablan una bola de tonterías que nada que ver”, comentó.

De esta manera, el actor de melodramas dejó entrever que las acusaciones en su contra son falsas. También aprovechó el espacio para desmentir el rumor que apunta besó a la fuerza a Iliana Fox, quien en la serie da vida a María del Refugio Abarca, mejor conocida como Doña Cuquita, viuda del Charro de Huentitán.

“Muchas calumnias y mentiras que no son ciertas. Yo jamás estuve cerca de Iliana Fox, para nada, ella estaba en su mesa y yo en la mía, o sea, nada que ver”, comentó.

(Foto: ilianafoxoficial/Instagram)

De la misma manera, Pablo Montero comentó que tampoco intentó besar a Sara Corrales y está tan seguro de lo que pasó que incluso invitó al periodista de espectáculos a ponerse en contacto con la actriz colombiana para preguntarle qué fue lo que ocurrió: “Es una calumnia, es una persona super respetuosa y tú sabes cómo soy con las personas”.

Finalmente, mencionó que una prueba de que no estaba en estado de ebriedad son los temas que grabó después de la fiesta: “Tú oyes la voz en las canciones, entonces ahí está la respuesta”.

Así, el intérprete de Mi piquito de oro terminó con las especulaciones que circularon hace un par de días después de que la revista TV Notas publicó una entrevista a una supuesta persona del staff de la producción encabezada por Juan Osorio que habría contado los detalles de las grabaciones, la fiesta y los intentos de besos.

Pablo Montero sigue en el ojo mediático debido a su participación estelar en El Último Rey (Foto: @pablomoficial/Instagram)

Por otro lado, Pablo Montero sigue en el ojo mediático debido a su participación estelar en El Último Rey: El Hijo del Pueblo y es que trascendió que la familia del fallecido ídolo de México lo habría vetado al considerar como “traición” su colaboración en una serie que no fue autorizada por el cantante antes de su lamentable fallecimiento en diciembre de 2021.

“No, es que la verdad eso no es cierto, no sé de dónde salió esa información, pero pues yo estoy en muchas ciudades anunciando y en distintos palenques, no nada más en México, sino en Estados Unidos y en Sudamérica, pero la verdad no es cierto eso y bueno, yo creo que es algo que había que aclararlo porque no es cierto, no es verdad”, aseguró el actor en conversación con Gustavo Adolfo Infante.

