Tunden a Jacky Bracamontes por maquillar a sus hijas: “Están muy chiquitas”

Jacqueline Bracamontes se casó en 2011 con Martín Fuentes y, hasta el momento, tienen 5 hijas juntos. (Foto: jackybrv / Instagram)

Usuarios de redes sociales criticaron a Jacqueline Bracamontes, mejor conocida en el medio artístico como Jacky, por maquillar a sus hijas para un concurso de baile. Aunque la intérprete mexicana compartió el contexto detrás de la apariencia de sus hijas, fue señalada porque las niñas “están muy chiquitas” para luicir sus rostros pintados.

Hace unos días la protagonista de Rubí sorprendió a sus seguidores de Instagram con nuevas imágenes de su familia. En esa ocasión, la orgullosa madre apareció abrazando a tres de las cinco hijas que tuvo con Martín Fuentes y, a través de una serie de fotografías, compartió el tierno momento que vivieron después de su espectacular presentación en el teatro de su escuela.

“Hoy bailaron en el teatro mis princesas!!! Mañana les pongo en Facebook todos los detalles… desde el maquillaje y peinado que nos pidieron… hasta lo espectacular que lo hicieron!!! (Se nota que soy su mamá)”, escribió en su publicación de Instagram.

Sus hijas se llaman Jacky, Carolina, Renata, Emilia y Paula. (Captura: @jackybrv/Instagram)

En las postales aparecen las niñas usando sus vestuarios para la presentación y cada una recibió un ramo de flores rosas como reconocimiento a su esfuerzo. Aunque todas sacaron a relucir su mejor sonrisa para la cámara y la publicación fue aplaudida con 50 mil “me gusta”, algunos usuarios de la plataforma no dejaron pasar por desapercibido un detalle, el maquillaje aparentemente cargado que lucieron.

Así, la caja de comentarios se llenó con críticas hacia la protagonista de Las tontas no van al cielo. Algunos internautas no consideraron erróneo maquillar a niñas en ocasiones especiales, pero pidieron que los looks fueran más naturales y no tan oscuros como los que portaron las hijas de la actriz, mientras que otros definitivamente se posicionaron en contra del uso de maquillaje en infantes.

“¿Por qué la insistencia en maquillar a las niñas?”. “Porque las pinto como payasos!!”. “Espectacularmente bellas!! Solo que no tanto maquillaje, ellas ya son bellas y no necesitan tanto”. “Esta bien se ven bonitas pero se verían más bonitas sin maquillaje, son niñas aún no necesitan maquillaje”. “Sé que es por el baile, pero ellas se ven más bonitas sin maquillaje”. “Tan bonitas que están no necesitan el maquillaje, están muy chiquitas”, fueron algunas reacciones.

La actriz suele compartir fotos familiares en sus redes sociales. (Foto: IG jackybrv)

Entre todos los comentarios negativos también sobresalieron algunos halagos tanto para Jacky como para sus tres niñas, donde no sólo se reconoció su belleza, también se aplaudieron las habilidades que tienen las niñas tanto para los deportes como para la danza y otras artes.

“Muñecas como la madre”, comentó Mariana Seoane. “Bellas y a las que están criticando porque están maquilladas les dejo un consejo: ‘No son sus hijas, no son su problema’”. “Tus hijas son preciosas!”. “Súper bonitas!! Como la mamá!!”, escribieron otros usuarios. Dentro de otro post de Instagram donde subió un par de fotos que fueron tomadas antes del bailable, la actriz explicó que la apariencia de sus hijas fue resultado de los requisitos que pidió su maestra de baile, de esta manera dejó claro que no fue su decisión maquillarlas, sino que todo el conjunto fue parte del espectáculo que se tenía planeado.

actriz explicó que la apariencia de sus hijas fue resultado de los requisitos que pidió su maestra de baile (IG: jackybrv)

“Parece que traen filtro de los que maquillan… pero nooo! [...] Ellas estuvieron soñadas en su show de baile!!! #mygrils #danceshow (Siento raro de verlas tan maquilladas, pero en el teatro se veía increíble!!!)”, escribió. Hasta el momento, la intérprete no ha dado declaraciones al respecto.

Fue en 2011 cuando Jacqueline Bracamontes se casó con Martín Fuentes. Los enamorados no lo pensaron dos veces y pronto agrandaron su familia, actualmente tienen cinco hijas: Jacky, Carolina, Renata, Emilia y Paula.

SEGUIR LEYENDO: