Quién era Isabel Soto “La Chicotita”, la supuesta amante de Vicente Fernández según El último Rey

La bioserie no autorizada de Vicente Fernández para Televisa Univision, en su segunda temporada, sigue dando de qué hablar y generando grandes controversias en la dinastía del Charro de Huentitán y todos aquellos personajes que ha abordado de una manera aparentemente libre, pero que según los televidentes solo son un gancho para subir el rating, sin importar el renombre de sus estrellas.

Las polémicas no paran y más cuando se trata de la vida sentimental del cantante de regional mexicano, pues a solo días del estreno de la segunda parte de El último Rey: el hijo del pueblo, se han mencionado a diversas grandes estrellas mexicanas dentro de la historia no autorizada de Chente.Lo que pareciera solo ser unas cuantas referencias a colegas de su pasado y sus trabajos artísticos, para muchos más ha sido una forma de narrar lo que aparentemente pensaba el cantante sobre todos ellos.

Por ello, la historia inspirada en el libro El Último Rey, de la periodista y escritora Olga Wornat -que hace unos días, aparentemente se ordenó fuera retirada de circulación nacional debido a derechos de imagen y marca registrada- ha retomado y explorado uno de los romances extraoficiales más polémicos del cantante: su amorío con la cantante Isabel Soto La Chicotita.

La trama no autorizada del intérprete de grandes éxitos musicales como Un Millón De Primaveras, Acá Entre Nos y Mujeres Divinas apostó por dicha historia donde la artista se vio involucrada con él debido a que el ambiente laboral y círculo cercano en el que se desenvolvían les propició poder tener contacto de manera constante en fiesta y reuniones laborales que siempre terminaban en festejos, pues para dicha época los lanzamientos de materiales musicales o incluso en películas, ya que también era actor Vicente, regularmente tenían de antemano la idea de divertidas acciones.

El personaje que fue interpretado por la actriz Eva Daniela, novia del productor de Televisa y responsable de la bioserie Juan Osorio, fue la encargada de brevemente desarrollar su historia ante las cámaras, en compañía de Pablo Montero -Vicente Fernández-. Aunque las críticas del público se vieron reflejadas principalmente a que se acusa al padre de Emilio Marcos de nuevamente realizar nepotismo en dicha producción -por la ya mencionada relación-, algunos otros dejaron ver su molestia por hablar de otra amante “innecesaria en la historia”.

“‘¿De verdad tenía que meter a esta niña en la producción? Si esto no es nepotismo de verdad que no sé qué mejor ejemplo quieren para describir dicha palabra”. “Que mala onda que dañen la memoria de Vicente pero sobre todo de Doña Cuquita, que ya es una señora de la tercera edad para que ande viendo en televisión como Chente se daba a otras mujeres a nivel nacional”. “Mi papá me dijo que si era medio reconocida la tal Isabel Soto, yo creo que por eso Juan Osorio le dio dicho papel a su nueva novia, que más bien parece su hija”, escribieron en redes sociales.

¿Quién era Isabel Soto “La Chicotita”?

Isabel Soto fue una actriz y cantante de éxito regular que nació en 1945 en Pátzcuaro, Michoacán, México. En gran parte su fama individual, fuera de lo familiar, se debe a que participó en reconocidas películas de la nueva época del cine mexicano donde la comedia y tramas ligeras invadieron las pantallas mexicanas: El sargento Pérez (1973) y Con amor de muerte (1974):

Ella era hija del reconocido comediante Armando Soto La Marina El Chicote y aunque ese sello familiar la persiguió durante toda su trayectoria artística y profesional, al grado de que de alguna manera fue nombra o apodada de manera similar que su padre - La Chicotita-, su trágica muerte el 4 de julio de 1973 marcó en gran parte su historia pública.

