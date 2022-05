Pablo Montero negó estar vetado por la familia de Vicente Fernández

(Foto: Instagram/@pablomoficial)

Este día, Pablo Montero rompió el silencio sobre el supuesto veto que le habría impuesto la familia Fernández, este actor es quien da vida a Vicente Fernández en la serie El Último Rey.

Cabe señalar que esta producción de Televisa-Univisión está a cargo de Juan Osorio y se inspiró en el libro de Olga Wornat, pero no está autorizado por os familiares del Charro de Huentitán.

Respecto a las supuestas amenazas y restricciones en su contra, Pablo Montero seguró que no son ciertas y pidió que la situación se aclare:

“No, es que la verdad eso no es cierto, no sé de dónde salió esa información, pero pues yo estoy en muchas ciudades anunciando y en distintos palenques, no nada más en México, sino en Estados Unidos y en Sudamérica, pero la verdad no es cierto eso y bueno, yo creo que es algo que había que aclararlo porque no es cierto, no es verdad”, aseguró el actor en conversación con Gustavo Adolfo Infante.

En la misma llamada, Pablo mencionó que tiene su agenda llena, pero que de momento, está concentrado totalmente en la segunda temporada de la serie El Último Rey, cuyos rodajes terminarán el 24 de mayo.

Al terminar de grabar todos los capítulos, el también cantante viajará hasta Tapachula, Chiapas, para ofrecer el primer palenque el 28 de mayo. En sus presentaciones, llevará un homenaje al Último Rey y su gira no terminará hasta diciembre de este mismo año. “Estoy muy contento porque vamos a llevar un gran espectáculo”, mencionó.

Posteriormente, Pablo Montero dio algunos detalles sobre el estreno de la segunda temporada de El Último Rey, de acuerdo con los promocionales emitidos por Televisa y una publicación de Pablo Montero, protagonista de la serie, la segunda temporada se estrenará el próximo lunes 16 de mayo a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Cabe recordar que días antes del lanzamiento de El Último Rey: El Hijo Del Pueblo María del Refugio Abarca, mejor conocida como doña Cuquita, compartió un comunicado de prensa y un video a través de la cuenta de Instagram de su fallecido esposo, donde manifestó su inconformidad con la televisora, Pablo Montero y la bioserie en general por no respetar la última voluntad de Vicente Fernández, quien sólo aprobó una serie que será protagonizada por Jaime Camil.

Hace unos días, se dio a conocer lo siguiente:

“Lo tienen bloqueado los Fernández de todos los palenques, donde se vaya a presentar Alejandro Fernández, Pablo Montero no puede ir, lo tienen vetado, amenazado y hablado con el palenquero, si viene Pablo Montero, llega la cancelación inmediata de Alejandro Fernández”, de acuerdo con el conductor de Sale El Sol, Gustavo Adolfo Infante, a través de su canal en YouTube.

De esa manera el periodista de espectáculos aseguró que el nuevo actor “consentido de Televisa” - como lo llaman en redes sociales por haberse atrevido a realizar a Chente en la bioserie no autorizada- ya no solo no es grato en la familia, sino que también ya no podrá contar con ellos de ninguna manera pues no quieren saber nada de él. Aunque no detalló cómo y por qué medio fue la acalorada plática, la idea de que sea verídico es muy alta tras pasadas declaraciones de los mismos miembros del patriarcado del regional mexicano.

“Que Pablo Montero ya habló con Alejandro Fernández y con Gerardo, le dijeron: ‘pensábamos que en realidad eras gente cercana a la familia, no queremos saber nada de ti, olvídate de la familia Fernández’, esto se lo dijo cada uno por separado, supongo por teléfono”, agregó.

