Bárbara de Regil se muestra al natural y presume sus estrías: “Este es mi cuerpo y lo amo”

Bárbara se muestra al natural y presume sus estrías (Foto: Instagram/@barbaraderegil)

Bárbara de Regil paralizó las redes sociales durante la última semana de mayo al compartir un emotivo mensaje de amor propio y una fotografía íntima mostrándose al natural con sus estrías, a las cuales le dedicó unas emotivas palabras.

Fue por medio de su cuenta de Instagram donde la intérprete que dio vida a Rosario Tijeras, explicó que durante muchos años tuvo pena de mostrar su cuerpo al natural por lo que en varias ocasiones hizo uso de tratamientos en la piel para evitar mostrarlas en público y para evitar las burlas de sus haters.

“Saben antes me daba una pena que se me vieran, hice todos los tratamientos y compre todas las cremas para quitarlas… Nunca se fueron, llegaron para quedarse … Así que las tapaba con todoooo maquillaje, blusas altas… me daba mucha pena que se vieran. Además, cuando se veían me criticaban - que asco tus estrías, deberías taparlas, que feo se ve etc-”, indicó la también influencer fitness.

Bárbara de Regil presumió su cuerpo al natural en sus redes sociales Foto: Instagram/@barbaraderegil

“Yo creo que un angelito me iluminó y me dijo ‘AMATE’, así que dije basta de esconder lo que soy y seré. Este es mi cuerpo y lo amo con toda mi alma. Y si a alguien más que no sea yo le molestan, pues cierra los ojos Bárbara: Te amo con todo y tus 16 estrías (solo en la pancita)”, subrayó.

La publicación de la influencer mexicana de 34 años se viralizó en redes sociales y rápidamente alcanzó poco más de 200 mil reacciones, en donde sus seguidoras más álgidas reconocieron el valor por parte de actriz de presumirse sin ningún tipo de arreglo estético o maquillaje.

“Te admiro y te amo tanto”. “Sinceridad ante todo... y aun así un cuerpo perfecto que ha pasado por mucho, pero el esfuerzo gana y se ve!, chingona”. “Gracias por normalizarlas”. “Y bueno nadie es perfecto!!, así somos y nos tenemos que aceptar con defectos y virtudes”. “Cuerpower mujer”. “Somos humanos no somos maniquíes”, son algunas reacciones recuperadas de la caja de comentarios.

Bárbara mostró sus 16 estrías del abdomen (Foto: Instagram/@barbaraderegil)(Foto: Ig @barbaraderegil)

A lo largo de esta última semana de mayo, la actriz ha estado en múltiples ocasiones en el ojo público por algunas de sus opiniones y fotografías. A penas el pasado 25 de mayo la actriz fue blanco de críticas por parte de algunos colectivos en favor del uso lúdico de la cannabis.

Y es que por medio de su cuenta de Tiktok, Bárbara compartió un material audiovisual de poco más de 40 segundos de un supuesto psiquiatra el cual trató de visibilizar los estragos que deja en el cerebro el consumir dicho estimulante: “Mientras se reproducía “Para los defensores. Yo no fumo, me gusta estar al cien y no en una realidad ficticia”, redactó.

El post audiovisual alcanzó miles de reacciones en donde mostraron su descontento por “estigmatizar” el empleo de la marihuana y le pidieron que comparta una publicación científica y no de un persona de dudosa procedencia.

“Pero la chayo la anda promocionando”. “No hay que satanizar todo. Ayuda a paciencia con muchas enfermedades y por contenido así la gente ve mal el consumo de la misma”. “Pues creo que todo puede ser malo cuando es en exceso. Si alguien toma alcohol a diario ni siquiera llega a 5 años”, son algunas reacciones recuperadas de la caja de comentarios de TikTok.

Esta no es la primera vez que la actriz mexicana de 34 años da de que hablar cuando se pronuncia la salud física o psicológica de sus seguidores. A finales de octubre, la intérprete se volvió tendencia cuando se lanzó en contra de las personas que no acuden a terapia psicológica.

SEGUIR LEYENDO: