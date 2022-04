Bárbara de Regil se pronunció sobre el feminicidio de Debanhi Escobar y llama a “cuidarse entre nosotras”

Bárbara de Regil exigió justicia por el feminicidio de Debanhi Escobar. Foto: Especial Infobae/@debanhi.escobar/@@barbaraderegil

El mundo del espectáculo no ha sido ajeno ante la consternación nacional por la muerte de Debanhi Escobar, el cual ha sido catalogado en este último domingo de abril como feminicidio, según lo declaró el gobernador de Nuevo León, Samuel García. El tema sigue en medio de la conversación y ha generado múltiples pronunciamientos por parte de políticos, artistas, músicos e influencers.

Una de las personalidades que reaccionó fue la controvertida influencer y actriz, Bárbara de Regil, quien hizo uso de su cuenta de Instagram, para pronunciarse sobre el feminicidio de la joven de 18 años que estuvo desaparecida desde el pasado 9 de abril hasta que, trece días después, su cuerpo fue encontrado en un pozo de agua aledaño a un hotel en la carretera Monterrey-Nuevo León.

Fue en una ronda de preguntas y respuestas cuando la también histrionisa encargada de dar vida por ya varios años a Rosario Tijeras, aprovechó que un seguidor anónimo le preguntó su opinión sobre el caso de Debanhi Escobar: “¿Qué opinas del caso de Debanhi?”.

Bárbara de Regil fue cuestionada sobre el caso de Debanhi Escobar Foto: Instagram/@barbaraderegil

La intérprete de 34 años no ocultó su pesadumbre por el incremento de violencia de género en México y lamentó el tan fatídico suceso que puso en la mira pública a la Fiscalía del Estado de Nuevo León por las interrogantes que dejo su respuesta ante el caso de la también estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

“Me da impotencia, enojo, coraje, tristeza que exista un ser humano que sea capaz de hacerle daño a otra persona. La gente está muy herida”, redactó en la primera parte de su mensaje.

En la misma storie, la nacida en la Ciudad de México rememoró el tema de las amigas de Debanhi y señaló que no iba a hacer ningún comentario sobre ese contexto, ya que desconoce la realidad de la historia, por lo que solo se limitó a decir: “Solo les diré que siempre cuidémonos entre nosotras”, subrayó en su mensaje la madre de Mar de Regil.

(Foto: Twitter/jamatta900)

Bárbara de Regil no ha sido la única figura del espectáculo que se ha sumado al grito de justicia para esclarecer el caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa. Entre las conductoras y artistas que se han sumado al movimiento vía redes sociales se encuentra, Mónica Garza, Claudia Álvarez, Rebecca Jones, Anel Noreña y Natalia Téllez.

La presentadora de Netas Divinas, quien en los últimos años se ha pronunciado en favor al movimiento feminista, cuando salió a luz el caso de la joven regiomontana, colgó un mensaje englobando su preocupación por el creciente aumento de los delitos de violencia de género en México.

“Duele todo, duele diario, no nos podemos acostumbrar, esto no se puede normalizar, nos tiene que escandalizar y asustar porque sus pasos son los nuestros y los de las que amamos!!!! ¿Cuál es el mensaje en este país? ¿Que “no importa”? ¿Que no pasa nada? ¿Cuantas SOMOS?????? #mexicofeminicida #juntastodas”, redactó en su cuenta de Instagram la conductora que recientemente se convirtió en madre.

(Foto: IG @lavillarrealmx)

Por otro lado, una de las últimas reacciones fue de la intérprete Alicia Villarreal, quien lamentó la ola de feminicidios en su tierra, Monterrey, Nuevo León, donde radica al lado de su esposo Cruz Martínez y sus hijos.

“Me voy enterando ahí como voy avanzando, pero sí de verdad no he estado mucho en Monterrey, pero es bastante lamentable, es una de las cosas que más nos preocupan, por eso estoy al pendiente de mis hijos”, contó la intérprete de Te quedó grande la yegua en un encuentro con los medios de comunicación.

SEGUIR LEYENDO: