Lisset puso una orden de restricción a su hermana por violencia familiar

Lisset confirmó que su hermana tiene una orden de restricción para que no se acerque más a su mamá (Foto: Instagram/@lissetoficial)

Luego de la polémica que surgió debido a que Elsa, hermana de Lisset, la acusó de no dejarla ver a su madre por supuestamente tenerla secuestrada, la cantante dio a conocer que tuvo que poner una orden de restricción a su hermana por la salud de su progenitora.

Hace unos meses Elsa utilizó sus redes sociales para acusar a sus hermanas, Lisset y Denysse, de no dejarla ver a su madre y tenerla privada de su libertad; no obstante, Lisset se defendió asegurando que el motivo por el que habían decidido alejar a Elsa de su familia era debido a que constantemente los insultaba sin motivo, inclusive, habría intentado golpear a su madre y padre.

Lamentablemente, la situación familiar habría empeorado cuando Willy Gutiérrez, su padre, murió y a la señora la diagnosticaron con neumonía, secuela de haberse contagiado de la COVID-19. La salud de la matriarca decayó y la tuvieron que mantener intubada por más de 10 días, para después darla de alta todavía conectada a un tanque de oxígeno.

Elsa acusó en varias ocasiones a sus hermanas, Lisset y Denysse, de haber secuestrado a su mamá, no permitiéndole salir ni hablar con ella (Foto: Instagram/@lisset.oficial)

En este contexto, según destapó Lisset en un encuentro con la prensa difundido por Sale el Sol, debido a los problemas de salud de su madre y a que la actitud de Elsa sólo perturbaba a la familia, tomó la decisión de alejar a su hermana lo posible, inclusive, recurriendo a autoridades.

“Hay que poner altos y, de verdad, una orden de restricción a nivel legal porque estoy protegiendo el corazón de mi mamá (...) Fue en la Fiscalía de Morelos porque es donde vive mi mamá, ahí está todo y ahí está puesta la orden, la denuncia para que no se acerque para que no altere a mi mamá”

La protagonista de Los trapos sucios se lavan en casa explicó que a partir de la COVID su madre sufre de dos arritmias en el corazón, por lo que no la quiere exponer a que nuevamente sufra de los insultos y maltratos de Elsa y esto repercuta en su salud.

Lisset también reveló que su hermana nuevamente ha intentado agredir físicamente a su madre y este sería otro de los motivos por los que no quiere que vuelva a tener relación con su familia ni con ella.

Lisset aseguró que su papá en su momento intentó controlar la situación, pero le fue imposible, por lo que también se distanció de Elsa (Foto: Instagram/@lisset.oficial)

“Ha querido (golpearla), pero no lo ha logrado porque me pongo en medio, entonces eso ya no se presenta más y ya no vamos a dejar que pase (...) No tengo nada que hablar con ella, lo que se hablo en su momento se habló, pero no tengo relación con ella”, comentó Lisset a los medios.

Según detalló la cantante en entrevista con TV Notas, su madre había intentado hablar tranquilamente con Elsa para que dejara de acosarla, pues solía ir hasta a su casa para patear su puerta y gritarle para poder entrar y llevarse algunas cosas, pero no habría obtenido una respuesta positiva. La señora decidió alejar a su hija por su bien y ratificó la denuncia por violencia familiar.

Por su parte, Denysse afirmó su hermana sufre de problemas con el alcohol, lo que la haría tener este comportamiento violento con la familia. “Creo que tantos años de alcoholismo severo le afectaron el cerebro”, dijo.

Lisset advirtió que también denunciará a Elsa si continúa usando sus redes sociales para decir que tiene a su madre secuestrada, pues su hermana está consciente de que existe una orden de restricción de por medio.

