Adal Ramones arremetió contra programas de Omar Chaparro: “No le hizo sombra a Otro Rollo”

Adal ramones criticó los programas de Omar Chaparro (Foto: Instagram @adalramones)

Adal Ramones ha destacado por ser un ícono en la televisión mexicana, ya que es considerado como uno de los primeros comediantes en incursionar en el mundo del monólogo. Y es que, no es un secreto que Otro Rollo fue el programa más representativo en la trayectoria profesional del actor, pues su manera de recrear una historia de comedia, frente a las cámaras fue lo que lo lanzó a la fama.

Asimismo, Otro Rollo fue el show que sobresalió de entre muchos en ese entonces, incluso opacando a diversos programas de Omar Chaparro, los cuales eran muy similares al conducido por Adal.

Por ello, a través de la más reciente emisión de Escorpión al Volante -junto con Adrián Uribe-, Ramones criticó uno de los programas con los que Chaparro destacó en el mundo del espectáculo. El artista confesó en primera instancia que Otro Rollo culminó por su propia decisión y después Escorpión aseguró, a manera de broma, que las cosas no habían sucedido de esa forma, ya que Omar fue quien le quitó el programa.

Ante ello, Adal destacó que su programa superó a los que aparecieron en la televisión posteriormente: “Ay sí, no me digas que No Manches le hizo sombra a Otro Rollo, no gu*y”.

Los actores iniciaron su casa productora (Fotos: Instagram)

Con este comentario, el actor demostró algunos vestigios de la supuesta rivalidad entre Omar, ya que desde entonces sus programas pelearon la atención de la audiencia. Sin embargo, ninguno de los protagonistas en el video de la plataforma de YouTube, ahondó más en el tema.

Entre risas e ironía, Adrián reconoció el gran trabajo que el ex conductor de la Academia realizó a lado de Yordi Rosado durante 12 años de emisión, de manera que, Alejandro Montiel, en su papel de enmascarado cuestionó nuevamente al famoso sobre sí “Se arrepentía de dejar Otro Rollo”, a lo que Ramones contestó: “No, porque entonces ya pude disfrutar mi vida. Pude viajar, pude conocer lugares”.

Cabe mencionar que, no es la primera vez que el empresario arremete contra el trabajo de Chaparro, dado que en el año 2020, Adal, sin tapujos, comentó por medio de una entrevista que Tu-Night, programa que se transmite a través de Estrella TV, es una copia de Otro Rollo.

Asimismo, señaló que su colega le robó desde el tema hasta al líder de la banda que en ese entonces tocaba para la emisión del canal cinco en los 90, de igual forma, confirmó que los capítulos contienen grabaciones de risas, que fue lo único que Adal no tuvo.

Adal Ramones fue el conductor de Otro Rollo por 12 años Foto: @adalramones / Instagram

Hasta el momento no hay respuesta de Omar ante las declaraciones de Adal, no obstante, tiempo atrás en la famosa entrevista con Yordi Rosado, Chaparro recordó que la rivalidad entre ellos nació cuando comenzó a transmitirse el programa de entretenimiento y comedia Black & White en mayo de 2001, el cual condujo y produjo también para Telehit.

El éxito del programa inmediatamente alertó a Adal Ramones y Yordi Rosado, por lo que el famoso relató: “Yo creo que había ahí una rivalidad involuntaria, pero no tanto de nosotros, sino del mismo medio y de la gente”, expresó Omar Chaparro.

Luego de lo anterior, el actor de Como caído del cielo mencionó que Adal supuestamente lo mandó investigar, sin embargo, Yordi desmintió esta especulación, sin embargo, aceptó que sí se trató de una rivalidad: “Yo no sé, luego tengo mala memoria, no recuerdo exactamente”, comenzó. “Pero la verdad es que sí, sí teníamos preocupación porque cuando empezó ‘Black & White’, que todo el mundo pudo pudo ver en Telehit. Lo que empezamos a ver fue a un chavo extremadamente creativo”, destacó Yordi.

