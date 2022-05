Eugenio Derbez confesó su deseo por dar vida a un villano en el Universo Cinematográfico de Marvel

Eugenio Derbez y su deseo de Marvel Especial Infobae Foto: @ederbez/ EFE/EPA/ADAM S DAVIS

El renombrado histrión mexicano Eugenio Derbez durante su estadía en la Ciudad de México por la premier de su más reciente puesta cinematográfica The Valet, tuvo la oportunidad de hablar sobre diversos temas como sus futuros proyectos, entre los que destacó la ilusión que le hace seguir los pasos de Salma Hayek y sumarse a Marvel Studios.

Entro sus próximas aspiraciones como actor, Eugenio sorprendió a la prensa mexicana cuando habló de la ilusión que le hace sumarse al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), para dar vida a uno de los antagónicos que más ilusión atrae desde el inicio la Fase 4 de la empresa comandada por Kevin Feig cuando se lanzó WandaVision.

Y es que el reconocido histrión quiere dar vida a Mephisto, así lo dejo en claro en su más reciente encuentro con los medios de comunicación cuando fue cuestionado por el portal de cómics Cápsula Geek sobre si en sus próximos proyectos aceptaría sumarse a la empresa que ha hecho posible el llevar a la pantalla grande a los héroes y villanos creados por Stan Lee.

El tiktok rápidamente se hizo viral superando las 40 mil visualizaciones, ahí algunos internautas dividieron opiniones, ya que algunos cuestionaron el perfil del actor mexicano para poder introducirlo al ahora, Multiverso Cinematográfico de Marvel (MCM) y el cual ha tenido en sus filas a actores de la talla de Chris Evans, Chris Hemsworth, Josh Brolin, Robert Downey jr y varios más.

Sin embargo, otros no dudaron en la capacidad actoral del el intérprete que dio vida a Bernardo Villalobos en CODA y aceptaron el gran papel que podría hacer dentro de Marvel Studios. Cabe recordar que algunos internautas previo al estreno de Doctor Strange In The Multiverse of Madness, hablaron del su gran parecido del mexicano con el líder de los 4 Fantásticos, Reed Richards.

“Sería el mejor Mephisto espera eso significa que el si ve los memes”. “Sería un gran Villano de Marvel”. “Eso es algo que me gustaría ver”. “Cuidado con lo que deseas Eugenio”. “Quien dice que Eugenio no puede ser Mephisto es porque nunca lo vieron como el diablito”, son algunos comentarios recuperados en Tiktok.

Eugenio Derbez quiere dar vida a "Mephisto" en el UCM Foto: @espinof

Esta no es la primera vez que el intérprete mexicano habla de su deseo por sumarse a la multimillonaria empresa cinematográfica. Fue a mediados del 2021 durante su gira de promoción por su participación en la ganadora del Oscar como “Mejor Película”, CODA, cuando tuvo la oportunidad de ser entrevistado por Variety.

Ahí Eugenio Derbez reveló que se ve a sí mismo como todo un villano de Marvel, de hecho, ahondó sobre cómo sería su personalidad para darle vida al antagónico de alguna de las muchas películas del MCU.

“No soy el tipo de hombre que es duro, así que me gustaría hacer algo dulce pero muy malo. Quiero ser extremadamente malo, pero muy sonriente y encantador”, confesó el también productor.

Eugenio Derbez poses on the red carpet during the Oscars arrivals at the 94th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 27, 2022. REUTERS/Eric Gaillard

El personaje de ficción de Marvel que quiere dar vida Eugenio Derbez fue creado por el ya conocido Stan Lee y el ilustrador de cómics, John Buscema y está basado en Mephistopheles, un personaje demoníaco que aparece en la leyenda de Fausto, su hijo es Blackheart y nació en el infierno. Dentro de los cómics sus enemigos son Ghost Rider, Doctor Doom y Silver Surfer.

Su debut en el MCU fue en The Silver Surfer en diciembre 1968. Su primera aparición en pantallas, antes de que Disney adquiriera los derechos de Marvel fue cuando apareció en la cinta protagonizada por Nicolas Cage, Ghost Rider y fue interpretado con Peter Fonda en 2007. Dentro de los cómics sus enemigos son Ghost Rider, Doctor Doom y Silver Surfer.

SEGUIR LEYENDO: