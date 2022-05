Bárbara Torres “Excelsa” posó junto a Eugenio Derbez tras polémica en alfombra roja: “Te quiero mucho”

(Foto: Instagram/@narbaratorresmx)

En días pasados causó revuelo el hecho de que en la alfombra roja del estreno de la película The Valet, protagonizada por Eugenio Derbez, la actriz Bárbara Torres pasó un bochornoso momento, pues según un video difundido por la periodista Berenice Ortiz, la popular “Excelsa” de La familia P. Luche se vio imposibilitada en un inicio de desfilar previo al estreno de la cinta, ocurrido en un cine de la Ciudad de México.

Y es que en el clip se le puede ver a la actriz de origen argentino con rostro desencajado y un tanto molesto, luego de que por varios minutos integrantes del equipo de seguridad del evento no le permitían el acceso a la alfombra, siendo que Luis Manuel Ávila y José Miguel Pérez Saint Martin, compañeros de ella en la recordada serie cómica de Derbez, pasaron primero sin complicaciones.

En las redes sociales surgieron muchas versiones, entre ellas que la actriz no iba ataviada con la indumentaria deseable en un evento de gala, pues se le vio vestida sencillamente y con el pelo recogido; otros aseguraron que la actriz no estaba “en la lista”, por lo que no le permitieron el acceso y los más osados incluso comentaron que Bárbara estaba en estado de ebriedad, esto debido a la actitud apacible y la imagen un tanto desaliñada que dio en el evento.

La actriz trabajo con él en “La Familia P. Luche”

“Seguramente no estaba invitada y después por obvias razones ya la dejaron pasar, pero lo más seguro es que a Eugenio Derbez ya se le subió”. “Si es verdad que a Bárbara no la invitaron, pues que mala onda de Derbez porque no porque esté triunfando en el gabacho significa que va a hacer menos a la gente con la que trabajó tantos años y que le dieron la fama que hoy tiene la verdad”. “Bueno aunque estuviera invitada no le hubieran dado el acceso con la ropa tan fodonga que traía y el pelo tan feo que se le veía, o sea era una alfombra roja”, escribieron en redes sociales.

Sin embargo, después de haber pasado por el bochornoso momento, la actriz de 45 años pudo ingresar a la alfombra roja donde posó con su conocido sentido del humor. Bárbara compartió el momento en su cuenta de Instagram y escribió “Cómo me divierto en las alfombras rojas” al pie del clip editado en fast motion, donde se le ve posando y conviviendo con la conductora Maca Carriedo.

Otra de las versiones que circularon fuertemente fue que Eugenio Derbez había pedido dejar fuera a Torres, esto debido a supuestas discrepancias que los habrían alejado, pero esta teoría fue echada abajo este lunes 23 de mayo cuando la actriz subió una imagen a la misma red social en donde aparece con su hijo junto al director y actor mexicano, que ha logrado incursionar en el cine estadounidense.

La actriz si posó en la alfombra roja

“Gracias Eugenio Derbez por la invitación a la premier de #elvalet Me encanta ver que una de las personas que más quiero y admiro en este mundo, sea también de los más exitosos y talentosos del planeta. ¡Gracias por esta foto conmigo y con mi hijo! Te adoro!!!!! Ah! Cómo me reí con El Valet.”, escribió al pie de la foto la actriz.

El mensaje no pasó desapercibido para Eugenio Derbez, quien retomó la imagen y la compartió en sus historias efímeras, donde le respondió a la recordada “Excelsa”: “Gracias por ir. Te quiero mucho”, con este acto quedó descartado un posible roce entre ambos histriones, quienes formaron parte de la exitosa serie de comedia de Televisa.

Tras sufrir un bochornoso momento, finalmente la actriz pudo saludar a su amigo (Foto: Instagram)

La actriz, quien recientemente fue eliminada del reality show de Televisa Univision, Las Estrellas Bailan En Hoy, no se había pronunciado en ninguna red social pese a que ya se generó gran polémica el fin de semana, pues algunos de sus detractores se burlaron de la incómoda situación.

SEGUIR LEYENDO: