Qué pasó con Bárbara Torres, “Excelsa”, después de que se le negó la entrada a la alfombra roja de Eugenio Derbez

La actriz si posó en la alfombra roja

Hace unos días fue la alfombra roja en México de la película The Valet, protagonizada por Eugenio Derbez, la cual ha marcado el motivo principal para que el actor se encuentre en tierra Azteca. Sin embargo, la promoción de su cinta ha pasado a segundo lugar después de que se viralizó un video donde a la actriz Bárbara Torres aparentemente le negaban el acceso, aún cuando otros compañeros habían ingresado sin problemas.

La querida actriz argentina, mejor conocida como Excelsa en el programa de comedia más exitoso en las últimas décadas para Televisa, La Familia P. Luche, acudió como el resto de sus colegas a acompañar a Eugenio en la proyección oficial y a pesar de que desfiló como todos, un video en el canal de YouTube de la periodista Berenice Ortiz ha dejado al descubierto que aparentemente no la reconoció el personal de seguridad que coordinó el evento - o no estaba en la lista-, pasando un bochornoso momento.

Aunque por varios minutos se mantuvo detrás del equipo de seguridad que se movía rápidamente sin saber qué hacer -pues se puede notar que el líder no accedía a dejarla pasar mientras que otros integrantes si la habían reconocido y abogaban por ella-, al final la actriz sí formó parte de los artistas que desfilaron y posaron ante diversos medios de comunicación, compartiendo el momento en sus redes sociales aún cuando no hay foto con el comediante.

Foto: Cuartoscuro

Fue a través de su cuenta de Instagram donde subió un video en donde se le puede ver sonriente y disfrutando el evento, con la descripción: “Como me divierto en las alfombras rojas #ElValet”. La incómoda situación ha generado controversia en redes sociales pues hay quienes aseguran que no tenía un dress code (código de vestimenta) adecuado y que tal vez eso pudo haber sido el principal motivo, así como quienes incluso mencionan que no estaba invitada o que se le habían pasado unas cuantas copas, pues su apariencia era bastante relajada y con el cabello despeinado.

La actriz argentina, que recientemente fue eliminada del reality show de Televisa Univision, Las Estrellas Bailan En Hoy, no se ha pronunciado en ninguna red social pese a que ya se ha generado gran polémica ya que mientras algunos detractores se burlan de la incómoda situación, muchos otros -principalmente seguidores de Andrés Manuel López Obrador- aseguraron que a Eugenio Derbez “ya se le subió”.

La actriz trabajo con él en “La Familia P. Luche”

“Seguramente no estaba invitada y después por obvias razones ya la dejaron pasar, pero lo más seguro es que a Eugenio Derbez ya se le subió”. “Si es verdad que a Bárbara no la invitaron, pues que mala onda de Derbez porque no porque esté triunfando en el gabacho significa que va a hacer menos a la gente con la que trabajó tantos años y que le dieron la fama que hoy tiene la verdad”. “Bueno aunque estuviera invitada no le hubieran dado el acceso con la ropa tan fodonga que traía y el pelo tan feo que se le veía, o sea era una alfombra roja”, escribieron en redes sociales.

En el viral video, se puede observar que el staff habla con la actriz, pues momentos previos se le había dejado pasar a Luis Manuel Ávila y José Miguel Pérez Saint Martin, Junior P. Luche y Ludoviquito P.Luche, pero ella siendo la popular sirvienta Excelsa en dicho programa de Derbez no se le deja pasar. A varios días de haber ocurrido, la controversia ahora gira en torno al saber su versión.

