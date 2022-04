Así pidió Bárbara de Regil convertise nuevamente en mamá: “Dios lo que te encargué”

Bárbara del Regil confirmó su deseo por convertirse en segunda ocasión en madre

En diversas entrevistas a lo largo de su trayectoria, Bárbara de Regil ha puntualizado que una de las mejores cosas que le ha sucedido en la vida fue convertirse en madre de Mar. Pese a que su embarazo fue inesperado y pasó por fuertes problemas, a la también empresaria no le importó soportar extenuantes jornadas laborales en sus inicios con tal de sacar adelante a su única hija.

En esta ocasión, con más madurez y ya convertida en una de las artistas más exitosas de México, la intérprete que protagonizó el melodrama Rosario Tijeras de TV Azteca, no ocultó su deseo de convertirse en madre por segunda ocasión, esta vez junto a Fernando Schoenwald, con quien tiene ya casi 8 años de matrimonio.

A la también influencer mexicana en las últimas semanas se le ha visto de manera muy activa en sus redes sociales, dejando sus puntos de vista sobre los temas que han causado revuelo en las redes sociales como el caso de Debanhi Escobar, así como de ofrecer a sus poco más de 8 millones de seguidores algunos detalles íntimos de su vida.

Durante el 28 de abril, la histrionisa mexicana compartió en dos de sus stories de Instagram una pregunta de una seguidora, quien le cuestionó, con respeto e intriga, sobre: “¿Cuál era el método anticonceptivo que usa?”. La respuesta causo revuelo entre sus fans, ya que la también emprendedora mexicana confirmó su deseo por convertirse en mamá a sus ya casi 35 años.

“Cómo me voy a ofender, no hermana, en este Instagram somos 92% mujeres, así que tengo la confianza de decirles que ¡No uso!, por si me ven... nada más qué, ya se olvidó de lo que le encargué”, subrayó mientras hacía señas al cielo. “Dios, lo que te encargué, mi encargo, no te olvides”, añadió mientras seguía realizando algunos ademanes respecto a su deseo por convertirse en madre.

Desde el 2020, la también influencer fitness ya había hecho público que quiere tener un hijo en entrevista para el matutino de TV Azteca, Venga la Alegría. Ahí reiteró su deseo de querer darle un hermanito o hermanita a Mar y recalcaba que no va iba a dejar de lado la felicidad solo por la apariencia física.

“Jamás pensaría eso. Antes yo creía que no quería romper la dieta nunca, y nunca la rompía más que el 24 de diciembre o el 31, es neta. Y un día me dije: ‘no estoy siendo feliz, o sea, no tengo felicidad en mi vida’ y entonces ahora ya la rompo dos veces a la semana”, explicó.

Asimismo, ese mismo año y para la misma televisora, la intérprete que próximamente será parte de la producción de ViX+ dirigida por Salma Hayek, decidió abrir su corazón con relación a las incógnitas que rodeaban su embarazo adolescente de Mar de Regil, a los 16 años.

“Me sentí muy sola. Justo entonces mi mamá tuvo cáncer. Mi vida no estaba siendo fácil en absoluto. Y pensé ‘con un bebé estaré en compañía’ y me imaginé en la esquina de mi cama con un bebé”, rememoró. “Cuando descubrí que estaba embarazada, me dio mucha emoción porque era algo que quería. Pero estaba muy preocupada porque tenía anemia, no fue un embarazo fácil”, añadió.

Sin embargo, días antes de dar a luz, recibió sufrió la ruptura de su entonces pareja: “Una semana antes de tenerlo, decidió irse con una amiga mía. Todo salió muy feo. Yo sufrí mucho. Estaba en el hospital con contracciones y al mismo tiempo llorando de rabia”, confesó para VLA.

Por otro parte, en esa misma dinámica, la actriz mexicana agradeció el apoyo durante esos enrevesados años a Fernando Schoenwald, su actual esposo y a quien en más de una ocasión lo ha refrendado como el verdadero padre de Mar.

