Así reaccionó Bárbara Torres al supuesto “veto” en la alfombra roja de Eugenio Derbez

En los últimos días el escándalo envuelve a Bárbara Torres luego de que fue captada por las cámaras en una situación incómoda, pues la actriz cómica acudió a la función de estreno de la película The Valet -cinta estelarizada por Eugenio Derbez- el pasado viernes 20 de mayo, sin embargo, su presencia llamó la atención y no precisamente de forma positiva.

Y es que la famosa “Excelsa”, su personaje de la serie La familia P. Luche, estuvo varios minutos sin poder ingresar al evento, hecho que generó diversas versiones. En el clip difundido, se le ve a Bárbara con gesto de fastidio y una vestimenta sencilla, por lo que algunas personas aseguraron que “no estaba en la lista” de invitados o que no le permitieron el acceso por presentarse demasiado desaliñada y no con la indumentaria idónea para un evento de gala.

Incluso hubo quien aseguró que la comediante acudió al complejo de cines en estado de ebriedad, esto por su gesto relajado y la cabellera despeinada. Sin embargo, tras los rumores, “Excelsa” misma compartió una fotografía al lado de Derbez, captada después del estreno que también significa la última película en la que participó la fallecida Carmen Salinas.

En la imagen se le ve al lado del actor y productor, quien compartió la misma imagen en sus instastories: “Gracias Eugenio Derbez por la invitación a la premier de #elvalet Me encanta ver que una de las personas que más quiero y admiro en este mundo, sea también de los más exitosos y talentosos del planeta. ¡Gracias por esta foto conmigo y con mi hijo! Te adoro!!!!! Ah! Cómo me reí con El Valet.”, escribió al pie de la foto la actriz, echando abajo los múltiples rumores.

Aunado a ello, la también actriz de Papá a toda madre y Lorenza, compartió para TVNotas que sí pudo pasar a la mencionada alfombra roja, donde ofreció entrevistas y convivió con sus compañeros:

“Fíjense que hoy me desperté con una noticia, y dije ‘creo que sigo dormida, o estoy soñando, qué pasó’, con la noticia de que no me habían dejado entrar a la alfombra de la película de Eugenio, de El Valet, que no había podido pasar a la alfombra roja, que no sé qué tanto, y fíjense que pasé dos veces, bueno creo, ¿será? sí”, dijo con sentido del humor.

La actriz argentina subrayó que se divirtió mucho en el evento, luego del cual fue invitada al coctel privado que Eugenio y su producción brindaron para sus invitados especiales:

“Pasé dos veces, primero pasé a hacer una entrevista con Maca, y luego pasé con todos los compañeros, me tomé fotos, hice entrevistas, hice la maquinita esa que gira de la foto, e hice ‘Ah, ah’, porque me dijeron que podía hablar y todo. Luego pasé a la película, nos dieron palomitas, tomé refresco que no es de dieta, cosa que nunca hago, y luego nos invitaron a una cena riquísima, una comida deliciosa, fui con mi hijo, me encontré con un montón de compañeros, me súper divertí, la pasé divino, me tomé foto con Eugenio, con mi hijo”, narró.

La famosa de 49 años volvió a halagar la producción cinematográfica de su amigo, con quien trabajó de 2002 a 2012 como parte de La familia P. Luche:

“Comí postre riquísimo, pero saben qué, estoy dudando de mi coherencia, ¿será que lo soñé? No, sí fui, les juro que sí fui y sí me dejaron pasar, no, qué cosas, es que la edad ya me hace estar cucu. Adiós señores, vayan a ver El Valet, es de las mejores películas que existen en el mundo mundial, Eugenio Derbez, te adoro y lo sabes eres el más mero mero”, concluyó la comediante.

