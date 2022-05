Bárbara Torres celebró su fiesta de XV años con chambelanes y padrinos

Bárbara Torres decidió celebrar su cumpleaños 51 con una fiesta temática de quinceañera (Foto: Instagram/@narbaratorresmx)

Pese a que Bárbara Torres actualmente tiene 51 años, decidió festejar su fiesta de XV años, cumpliendo su sueño de poder vivir la tradicional celebración junto a sus amigos actores y familiares.

La tarde del viernes 6 de mayo Bárbara Torres celebró como tradicionalmente se hace en México con las quinceañeras, pues cuando cumplió 15 años quiso festejar sólo con sus amigos con una fiesta normal.

Cuando llegó a México se enamoró de esta costumbre y decidió que haría su propia fiesta. Según compartieron sus amigos cercanos, llevaba varios años planeando esta celebración, pero debido a la pandemia por la covid-19 no había podido llevarla a cabo.

“No tuve fiesta, siempre fui medio rara y rebelde, entonces en lugar de fiesta de XV con vestido, tuve fiesta de antro. En Argentina no se celebra como acá en México; allá se hace una simple fiesta, no es de vestido, vals, chambelanes. Cuando llegué acá, dije: ‘¡Esto está divino!’, y no me quiero quedar con las ganas”, dijo la actriz en entrevista con TV Notas.

La actriz invitó a varias estrellas que la acompañaron en su paseo en limosina por la CDMX (Foto: Instagram/@raquelgarzatv)

Ya que hizo su fiesta en la Ciudad de México, decidió seguir lo que tradicionalmente hacen las jóvenes que cumplen 15 años: rentó una limosina e invitó a varias de sus amigas a que fueran con ella al Ángel de la Independencia a una sesión de fotos.

Algunas de las estrellas que la acompañaron en su recorrido por calles de la CDMX fueron Raquel Garza, Dalilah Polanco, Lorena de la Garza y Marisol del Olmo, todas vestidas de lila.

Antes de la fiesta, la actriz de La Familia P. Luche adelantó que la organizó con la ayuda de algunos padrinos, como se acostumbra en los XV años.

“Tenemos padrinos, son como cinco que van a subir al escenario, pero luego gente que ha colaborado un montón, súper buena onda. La madrina de corona, el padrino de zapatos, el de vestido, los padrinos de comida”, comentó.

A lo largo de la fiesta, Bárbara bailó el tradicional vals con chambelanes y presentó a sus padrinos (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Hubo alrededor de 300 invitados, quienes degustaron de empanadas, chorizo, chistorra y carne con papas fritas, para darle su toque argentino, aunque tampoco faltó su pastel.

Torres también bailó con chambelanes, entre los que estuvieron Tony Balardi y Carlos Arenas. Otros de los invitados fueron Cecilia Galliano, Juan Soler, Daniela Luján, Toñita, Olga Sana y Platanito.

Antes de su gran celebración, la argentina también se esforzó por encontrar su vestido de ensueño, pues, según relató, se probó varios vestidos antes de encontrar el rosa que utilizó en la fiesta.

“Me probé tantos vestidos, que me encantaron todos. Me sentí princesa, me remonté a esas edad, a esa ilusión de los quince... ¡me emocione más que cuando me probé mi vestido de novia!”, dijo la actriz en entrevista con TV Notas.

La actriz decidió que el menú se comprendiera de platillos argentinos, para recodar a su país natal (Foto: Instagram/@marce_lecuona)

Dentro de la misma entrevista, Bárbara comentó que quiso festejar de esta forma sus 51 años ya que era una forma de celebrar la vida, luego de haber tenido que experimentar la muerte de seres queridos debido a la pandemia.

Agregó que desde que comentó con sus amigos que tenía la ilusión de hacer su fiesta de XV años, todos la apoyaron y aceptaron respetar la dinámica y los requerimientos que ella impusiera.

Por su parte, Raquel Garza compartió con la prensa que se encontraba en la fiesta cómo fue esta planeación: “Todos los que conocemos a Bárbara la adoptamos como mexicana, es una gran amiga, ella tenía desde hace dos años queriendo celebrar esta fiesta de cumpleaños, y ahora que se pudo, aquí estamos apoyándola”, dijo la actriz.

