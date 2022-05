“Ya se le olvidó que es mexicano”: tunden a Eugenio Derbez por publicaciones en inglés

Eugenio Derbez fue criticado en redes sociales REUTERS/Danny Moloshok

La familia Derbez se ha convertido en una de las más populares en México y algunos países de habla hispana gracias al talento que sus integrantes han demostrado en los diversos proyectos en los que han participado, las relaciones mediáticas que tienen con otros famosos e incluso hasta las grandes polémicas que se han generado en torno al ámbito político en que se han envuelto en las últimas semanas.

Por ello, Eugenio Derbez se encuentra de nuevo en México y aunque sus participaciones y entrevistas para diversos medios de comunicación ya han causado gran revuelo, una pelea viral en Twitter con Emilio Azcárraga Jean por un supuesto veto de Televisa -según él por los derechos de La Familia P. Luche- hasta posar con Galilea Montijo en Nueva York y ser criticados.

La ola de crítica parece no cesar, pues una reciente publicación del actor de CODA: Señales del corazón -ganadora a Mejor Película en los Oscar 2022- en Instagram ya ha causado nueva controversia pues sus fans de habla hispana le recuerdan al actor “que es mexicano” y su carrera en gran parte se la debe al público del país Azteca y el hecho de que los pies de foto o videos sean en inglés son interpretados por ellos como un “intento de sentirse gringo”.

“Memorable moments at #TheValet premiere in Mexico City (Momentos memorables en el estreno de #TheValet” en la Ciudad de México)”, escribió el comediante en un video donde se le puede ver sonriente posando con fans, medios de comunicación -en especial con los micrófonos de TV Azteca- y algunos actores de dicha película.

Rápidamente los detractores y hasta algunos fanáticos molestos comenzaron a reclamarle al actor que desde hace unas semanas casi todo su contenido es publicado en inglés, incluso el relacionado a su nueva visita a México, por lo que más de uno asegura que “ya se le olvidó que es mexicano”.

“Que raro, otra publicación en inglés y hasta colocando ‘in Mexico City’”. “Que triste Eugenio, ya se te olvidó que eres mexicano”. “Pasando lo mismo que cualquier latino con aires de gringo hace en cuanto le va levemente bien en el extranjero, es ridículo”. “De verdad que no es necesario poner todo en inglés, se entiende que quieres conquistar un nuevo público, gringo si somos más específicos, pero si estás en la ciudad que te dio la fama por primera vez porque no eres capaz de ponerlo como es”. “No hay nada más triste que un mexicano queriendo ser americano o español”, escribieron usuarios.

Las controversias de Eugenio

Hace unos días, para el matutino de TV Azteca, Venga La Alegría, expresó algo que ha emocionado a muchos, pero también ha provocado que otros cuantos aseguren que sus palabras son una indirecta para Televisa Univision, televisora que en México según él lo tiene vetado por su participación en Sélvame del Tren -la cual busca retomar los inicios del proyecto en el Tramo 5 Sur del Tren Maya para evitar daños en materia ecológica-.

El popular comediante se encontraba en México promocionando la película The Valet, última producción en la que participó la intérprete que brilló en la época del Cine de Ficheras, Carmen Salinas. Por ello se le preguntó si le gustaría producir su bioserie y su respuesta dejó impactado a más de uno.

“No es mala idea, podría ser pero tendría que ser una bioserie que esté basada en la verdad y muy bien documentada, no al vapor. Me encantaría hacerla, digo, fue sugerencia de ustedes porque luego van a decir ‘Eugenio quiere hacerla’, no. A mí me encantaría también hacerla porque la relación que tengo con la familia ahorita es muy buena”, expresó.

A ello se le sumó una pelea viral en Twitter con Emilio Azcárraga Jean quien le expresó que no estaba vetado de Televisa en México como el actor había dicho en Estados Unidos y como ha dicho en algunos medios de comunicación mexicanos. A ello se le ha sumado los detractores de Galilea Montijo, presentadora que frecuentemente tunden por cualquier motivo.

