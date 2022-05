Angélica María confesó por qué terminó su romace con Enrique Guzmán

Los actores se conocieron durante el rodaje de una película. (Fotos: Instagram @eguzmanoficial / @angelicamariaoriginal)

Angélica María recordó las amargas experiencias que vivió con dos amores de su juventud: Enrique Guzmán y Raúl Vale. Aunque ambos fueron parte importante en su vida -incluso, actualmente mantiene una estrecha relación de amistad con el intérprete de Tu cabeza en mi hombro-, no pudo evitar confesar que sus relaciones sentimentales terminaron por infidelidades.

La Novia de México y Angélica Vale acudieron como invitadas especiales a Tu-Night, un programa conducido por Omar Chaparro. Durante su estancia en el show participaron en una dinámica de preguntas y respuestas donde fueron cuestionadas sobre las polémicas más grandes que han enfrentado a lo largo de su trayectoria en el medio.

Así, en cuanto el protagonista de Como caído del cielo profundizó sobre los polémicos romances que Angélica María tuvo y su supuestas rupturas por infidelidades, la reconocida actriz inmediatamente recordó a Enrique Guzmán. Sin profundizar mucho en el tema, la también cantante de 77 años no solo confirmó el motivo de su rompimiento, también confesó que los hechos ocurrieron en más de una ocasión.

La pareja fue una de las más queridas y soñadas por el público en la década de los 60. (Captura: El Fonógrafo)

“Yo tenía 17 años, era niña buena. Entonces, los cuernos me los puso con todas las bailarinas, con todas, con Begoña Palacios, con todas”, declaró.

María Begoña Palacios fue una actriz mexicana que brilló en el cine nacional en inolvidables películas como El vampiro sangriento, Santo contra el estrangulador y Cascabelito. También compartió créditos con Enrique Guzmán en Fiebre de juventud y Mi vida es una canción, siendo esta última cinta donde ambos trabajaron junto a Angélica María.

El intérprete de Payasito y la cantante de Eddy Eddy tuvieron un tórrido romance por alrededor de tres años y durante ese tiempo sufrieron varios altibajos, sin embargo, en la década de los 60 eran considerados por el público como la pareja del momento con miras al matrimonio. Pero no todo fue color de rosa y, ante los engaños, Angélica María decidió terminaron definitivamente la relación.

Los cantantes se unieron en "Juntos por última vez", un espectáculo donde cantaron sus éxitos. (Foto: @albertovazquezofic/Instagram)

“De manita sudada conmigo, lo demás le sudaba todo. Ahí me enteraba yo, lo cortaba y volvíamos a ratito”, mencionó en Tu-Night. Durante una entrevista que concedió hace algunos meses para el programa Hoy, comentó: “Se daba de besitos conmigo y ya se iba a desquitar con las otras chamacas, con eso no contaba yo”.

Enrique Guzmán y Angélica María protagonizaron cuatro proyectos cinematográficos además de Mi vida es una canción: Mi alma por amor, Como perros y gatos, Vivir de sueños y ¡Cómo hay gente sinvergüenza!.

Pero el padre de Alejandra Guzmán no fue el único que decepcionó a la Novia de México, también lo hizo Raúl Vale. La artista recordó que años después de terminar su noviazgo con su compañero de escena pasó por una situación similar con el famoso comediante, pues de acuerdo con su testimonio, decidió terminar su matrimonio de aproximadamente 13 años debido a las infidelidades de su entonces esposo.

(Foto: angelicavaleoriginal / Instagram)

“Yo no cabía ya en las puertas cuando me divorcié de él, por eso me divorcié, porque ya no llegaba, me quedé así, prendida en una puerta”, comentó desatando las risas por su parodia.

Explicó que posiblemente no se enteró de todos los engaños que sufrió durante su vida amorosa, pero bastaron algunos para que tomara cartas en el asunto. Angélica Vale se encontraba al costado de su mamá cuando lanzó su declaración sobre Raúl Vale, su padre, y no hizo más que asentar con la cabeza a manera de desaprobación por lo ocurrido y en empatía con la estrella.

