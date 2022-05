“Esa palabra no la podemos decir”: el desafortunado comentario que Tefi Valenzuela hizo en vivo sobre Ángela Aguilar

Tefi valenzuela sobre Ángela Aguilar (Fotos: Instagram)

Ángela Aguilar ha estado en el ojo público recientemente y no sólo por su polémica con Gussy Lau, sino que ha sido tachada en varias ocasiones como clasista y maleducada en redes sociales. Es por ello que, en esta ocasión, Tefi Valenzuela opinó al respecto, pero en un momento de distracción, se le salió un controversial comentario.

Todo sucedió durante el programa De primera mano, donde los presentadores estaban hablando sobre las más recientes críticas que recibió la hija de Pepe Aguilar tras criticar unos tenis “económicos” y compararlos con sus Balenciaga.

En este sentido, Tefi le envió una recomendación a la joven cantante y destacó que los malos comentarios son un costo intrínseco de la fama.

“Mira yo siempre he dicho, la publicidad no hay ni buena ni mala, te critiquen o no te critiquen te están haciendo publicidad y yo creo que quiere estar en este medio, viene de la dinastía de Pepe Aguilar”, comentó en el vespertino conducido por Gustavo Adolfo Infante.

Asimismo, la modelo remarcó quela cantante de éxitos como En realidad, Dime cómo quieres y Fruta prohibida debería aprender con el tiempo a sobrellevar este tipo de situaciones.

La cantante ha sido criticada duramente (Instagram: pepeaguilar_oficial | angela_aguilaroficial)

“Tiene que empezar y no sentirse tanto si la critican, no sentirse tanto por las cosas y saber que en este medio va a tener que lidiar con que comenten bien y mal de ella’', dijo.

Y, aunque hasta ese momento, la participación de Valenzuela iba bien, de pronto se le escapó una grosería en pleno programa.

“Y luego acaba de salir de un problema porque no saludó a una persona cuando estaba saliendo de un lugar y entonces ya la gente se queda con esa idea de que es muy m*mona’', mencionó y rápidamente se avergonzó de lo que acababa de decir.

Ante esto, el también presentador de El minuto que cambió mi destino añadió sorprendido: “Esa palabra no la podemos decir’'.

Los demás presentes comenzaron a reír y a decirle a Tefi que no se preocupara, mientras ella pedía disculpas por el desafortunado momento y aprovechaba para halagar a Ángela Aguilar.

Cabe recordar que fue apenas hace unos días cuando se viralizó un video que la joven de 18 años y otra mujer hablaban sobre calzado deportivo o que apareció promocionado en una página web.

La joven se burló de unos tenis (Captura de Instagram: @angela_aguilar recuperada por @videosVirales/Twitter)

“No se parecen”, se escucha pronunciar a una mujer y, entre risas, Ángela Aguilar respondió: “Son iguales”, comentario que fue tomado como sarcasmo por parte de los internautas. Como era de esperarse, las burlas no pasaron desapercibidas y los usuarios de redes sociales que se encontraron el video viral criticaron la actitud que tomó la cantante al comparar dichos tenis con unos que ella tenía en su sillón.

“Que alguien le avise a Ángela Aguilar que no es graciosa, no lo es. Se burla de tenis que no son de marca carísima como ella acostumbra. Para ti es motivo de burla porque dices tener millones de dólares, si tu abuelo y abuela vivieran...”, tuiteó un usuario.

Incluso algunos tacharon su actitud de clasista: “Por burlarse de unos tenis que no son Balenciaga”. “Que insoportable, narcisista, clasista, petulante y presumida me parece Ángela Aguilar”. “No hagan grandes y famosos a gente clasista, racista y descerebrada. Alguien dígale a esta niña que es hija de un ranchero y que es latina”. “Está desorientada y subida en un banquito. Eso es ser clasista, hablar de linajes ¿qué caga diferente a ti o a mí?”, fueron algunas reacciones.

