Lupillo Rivera arremetió contra Gustavo Adolfo Infante: “Yo no ocupo estar en tu programa”

Lupillo Rivera ha estado muy presente en boca de la prensa, debido a la más reciente polémica donde su ex pareja Belinda y el cantante Christian Nodal, han estado envueltos.

De manera que, diversos medios han buscado la opinión de Rivera ante la conversación que exhibió el famoso de 23 años contra la protagonista de Cómplices al Rescate, sin embargo, el hermano de Jenni Rivera no expresó su juicio ante ello.

No obstante, de quien sí externó su sentir fue del periodista Gustavo Adolfo Infante, ya que en el matutino Sale el Sol, se presentó un videoclip en el que Lupillo mandó contundente mensaje al presentador del programa.

Lupillo le envió un contundente mensaje al periodista instagram @lupilloriveraofficial y @gainfante

Fue en un encuentro con los medios, que el Toro del Corrido, manifestó su parecer en contra del periodista mexicano. En donde, sin conocer las razones puntuales, el cantante dijo:

“Es como mi gran ex compadre Gustavo Adolfo Infante, o sea, a este vato, de todo le daba, entrevista de esto y lo otro, y nada más dale chance de pegarte y te pega”, detalló.

Ante lo anterior, confirmó que no le tiene “confianza” al conductor, por lo que no le brindará más entrevistas:

“¿Qué haces como ser humano? Ya no le tienes confianza a esa persona, entonces dices pa’ que le doy, si Gustavo Adolfo Infante es más grande que los artistas y más importante que los artistas, ching*n w*y, no hay ped*, yo no ocupo estar en tu programa”, agregó.

Lupillo no ha tenido el mejor trato con la prensa actualmente (Foto: Instagram/@lupilloriveraofficial)

Luego de estas declaraciones, Infante, de manera corta y sorpresiva, le contestó al intérprete del tema Grandes Ligas: “Está bien”.

Asimismo, su compañera y también conductora de programa, Ana María Alvarado, comentó en defensa de su colega que Lupillo ha demostrado una pésima actitud frente a la prensa, incluso, con las personas que lo han ido a ver a sus presentaciones: “Él se ha puesto difícil con la prensa, él se ha puesto en una actitud intolerante, en una actitud mala”, aseguró.

De modo que, Gustavo decidió agregar, de manera irónica, a su respuesta que Rivera siempre estará invitado a sus programas: “Lupillo, yo no soy quien para vetar a nadie, el día que tú quieras venir a platicar todo de tu trabajo, de tus proyectos, cuando tengas ¿No?, por su puesto que yo estoy a tus órdenes siempre, y que pena que me hayas perdido la confianza”, cerró.

Por otro lado, el cantante fue cuestionado sobre su posible encuentro con su sobrina Chiquis Rivera, sin embargo, tampoco dio declaración al respecto, por lo que rápidamente subió a su vehículo y huyó de las cámaras.

Lupillo Rivera recordó a Jenni Rivera en su más reciente presentación Foto: Instagram/@lupilloriveraofficial/@jennirivera

Situación que sorprendió a la prensa, pues recientemente su trato con los reporteros había sido cordial, ya que compartió para ellos la situación que vivió en una de sus más recientes presentaciones en la gira Cumbia Machine Tour, donde confesó que la fallecida Diva de la Banda, se manifestó espiritualmente, ya que la última presentación de la intérprete de No Llega el Olvido fue en la Arena Monterrey, lugar donde se llevó a cabo el concierto.

Por lo que el compositor de música regional destacó: “Fue el último lugar donde mi hermana cantó y yo creo que tiene que ver eso”, dado que en su momento de cantar, tuvo diversos inconvenientes, pues la electricidad le jugó en contra: “Salió muy curioso el asunto ahí de que no más cuando estuve yo en el escenario se apagó, dos veces, se apagaron las plantas”, mencionó.

