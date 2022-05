Chiquis Rivera recordó la depresión que sufrió por separarse de Lorenzo Méndez: “No podía ni bañarme”

"Chiquis" Rivera detalló cómo su separación de Lorenzo Méndez la llevó a tomar terapia incluso hasta hoy (Foto: Instagram/@chiquis)

Janney Chiquis Rivera confesó que el final de su relación con Lorenzo Méndez fue un tormento, pues no sólo habría sufrido de varias conductas agresivas por parte de su entonces esposo, sino que también atravesó una fuerte depresión.

La hija mayor de Jenni Rivera se mostrado abierta al hablar del martirio que habría vivido con Lorenzo Méndez justo después de que se casaron hasta meses después de que se separaron, pues, según ha confesado, fue víctima de violencia física y emocional.

En esta ocasión, en entrevista con Ventaneando, Chiquis se sinceró y reveló que la razón por la que en su momento no habló de los abusos que habría vivido fue debido a que cayó en un profunda depresión, la cual no le permitía hacer casi ninguna actividad se vida diaria.

“Me separé durante la pandemia, yo creo que todos sufrimos parejito durante ese tiempo, y pues yo estaba pasando una separación y sí me entró una depre fuerte”, destapó la cantante.

Janney y Lorenzo se casaron en 2019, siendo una de las parejas más mediáticas de la época (Foto: Instagram/@lorenzomendez7)

Según recordó, la depresión que la dejó en cama en 2019 también la orilló a comer de más, a no querer moverse del lugar donde descansaba para y no lidiar con actividades como maquillarse o peinarse

“No quería levantarme de la cama, en lugar de no comer comí de más, así que subí peso de más, yo siempre he sufrido de eso también, del peso, no me quería ni peinar ni maquillar, estaba sola”, relató Janney.

Chiquis habría llegado hasta el punto en que pasaba días enteros llorando y comprendió que no era un comportamiento normal, por lo que recurrió a especialistas, e inclusive hoy sigue siendo tratada.

“No podía ni bañarme y dije: ‘Algo está pasando’ y busqué la terapia, me ayudó muchísimo. Desde los 12 años he tomado terapia, lo hago un tiempo y luego descanso y ahorita una vez a la semana, una vez al mes, me ayuda mucho a desahogarme, en este medio puede ser un poco difícil, yo creo que todos me pueden entender”

La pareja se separó luego de unos meses de matrimonio, pero todavía no logran divorciarse (Foto: Instagram/@lorenzomendez7)

Pese a los malos momentos que vivió al lado de Méndez, la primogénita de la Diva de la Banda aseguró que su relación también tuvo sus lados bonitos, en los que se sintió amada y creció para convertirse en la mujer que es hoy.

Según expuso en su último libro, Invencible, desde antes de casarse, Janney ya no quería estar con Méndez, pues se dio cuenta de que su prometido no estaba preparado para comenzar esta nueva etapa de sus vidas.

No obstante, llegaron al altar el 29 de junio de 2019, mismo día en que ella sufrió su primer ataque de ansiedad con Lorenzo, pues ella estaba consciente de que sólo se estaba cansado porque le preocupaba la cantidad de dinero que habían gastado en su boda y que no le sería devuelto si la cancelaba.

"Chiquis" confesó que todavía recuerda los momentos bonitos de su matrimonio, pues no todo fue abusos (Foto: Instagram/@lorenzomendez7)

Janney señaló que luego de haberse casado comenzaron los problemas, pues mientras Lorenzo le había asegurado que ya estaba tratándose para superar sus adicciones, en realidad le estaba mintiendo, y esto después tuvo serias consecuencias en su relación.

“Eso (las adicciones) causa mentiras y yo con las mentiras no puedo. Ya cuando alguien te miente no hay esa misma confianza, ya las cosas no son iguales (...) Si él hubiera seguido con el proceso del AA [Alcohólicos Anónimos], las cosas fueran muy diferentes”, dijo en entrevista con People en Español.

Actualmente, el cantante todavía no ha firmado los papeles de divorcio, proceso que Chiquis inició en 2020.

