Geraldine Bazán explicó por qué no busca casarse y no descartó volver a ser madre

En medio de los planes de boda entre Irina Baeva y Gabriel Soto, Geraldine Bazán externó algunos detalles de su vida privada. La actriz de telenovelas decidió darle una nueva oportunidad al amor por lo que está estrenando novio, explicó por qué no busca volver a casarse y confesó que quiere ser madre por tercera ocasión.

La oriunda de la Ciudad de México sostuvo un encuentro con los medios donde compartió la enhorabuena, pues se encuentra muy feliz con nueva pareja de quien hasta el momento se desconoce su nombre. Geraldine Bazán fue cuestionada sobre la identidad del afortunado, pero no quiso ahondar en detalles debido a que tomó la decisión de no ventilar su vida sentimental.

“Bien, todo super bien”, dijo entre risas en un video recuperado por el matutino Hoy. “Ustedes [medios] saben que uno comparte lo que quiere compartir y lo que no, pues no. Finalmente si no quieres que se exponga algo que quieres mantener como muy para ti y cuidarlo, pues uno no va a donde sabe que no debe de ir”, declaró.

Desde que Geraldine Bazán se separó de Gabriel Soto no había manifestado tener una relación formal con otra persona, por ese motivo que la confirmación tomó por sorpresa en el medio del espectáculo. Respecto a los comentarios que anteriores veces a externado su madre, Rosalba Ortiz, sobre que no considera el noviazgo oficial hasta el matrimonio, la actriz respondió que para ella no es necesario.

Además, mencionó que no ha pensado en casarse nuevamente, pues considera que ya vivió esa etapa de su vida junto al padre de sus dos hijas y externó que prefiere seguir disfrutando al máximo de todas las cosas buenas que tiene en su vida. Sin embargo, no descartó del todo volver a unir su vida de esa manera con el afortunado.

“Yo ya me casé una vez y lo que quiero ahorita es vivir, disfrutar la vida y seguir creciendo emocionalmente y profesionalmente, está cuestión del matrimonio no me quita el sueño”, expresó.

Cabe recordar que Geraldine Bazán estuvo casada con Gabriel Soto hasta el 2018, cuando decidieron separase definitivamente. Para ese momento, el matrimonio ya había enfrentado dos rumores sobre una infidelidad por parte del protagonista de Te acuerdas de mí.

La primera de ellas surgió cuando el actor fue captado cuando gozaba del sol y la arena junto a Marjorie de Sousa. En las imágenes en cuestión se pudo apreciar a ambos artistas jugando y, en un momento, Soto abrazó a su compañera de trabajo, lo que dio pie a mal interpretaciones. No obstante, ambos desmintieron las especulaciones y aseguraron que todo se trató de una convivencia entre amigos.

El segundo momento fue cuando trascendió que el actor de 46 años habría dejado de vivir en la casa donde residía junto a su entonces esposa e hijas. La información no fue confirmada por el todavía matrimonio, pero resurgió después de que ambos hicieran oficial su separación y el nombre de Irina Baeva comenzó a circular entre los rumores.

Para ese entonces, Gabriel soto y la actriz rusa habían estelarizado Vino el amor, una telenovela que terminó de transmitirse en 2017; además, también integraron el elenco de ¿Por qué los hombres aman a las cabr**s?. Los actores han desmentido haber sostenido una relación extra marital y tiempo después confirmaron su noviazgo, actualmente se encuentran comprometidos y esperan unir sus vidas este 2022.

Respecto a la posibilidad de convertirse en madre nuevamente, Geraldine mencionó que no lo considera necesario, pues es muy feliz con sus dos hijas, pero no desechó que pueda llegar a pasar.

“No me hace falta nada, tengo dos niñas hermosas. Pues no sé, ya veremos, la vida dirá”, añadió.

