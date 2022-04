Alexa Soto debutó en el medio artístico; así reaccionó su mamá Geraldine Bazán

Las hijas de Geraldine Bazán buscaron ser parte del mundo artístico. (Foto: Instagram @geraldinebazan)

La actriz mexicana Geraldine Bazán es una de las grandes figuras del mundo de las telenovelas, pues por su paso en la industria del espectáculo ha creado personajes en los que destacó en la pantalla chica.

Cabe recordar que la artista estuvo casada con el también actor Gabriel Soto, con quién compartió su vida a lo largo de diversos años. Tal romance dio frutos y trajo consigo a sus dos bellas hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda Soto.

Sin embargo, ambos actores estuvieron envueltos en diversas polémicas luego de su separación, no obstante, lo anterior no interfirió en las ganas de observar a sus dos hijas triunfar ya que, sin duda, Geraldine como Gabriel buscan el mejor futuro para las menores.

Tal es el caso de Elissa Marie quien, pese a su corta edad, logró incursionar en el mundo de la actuación, pues la joven de 13 años debutó en la telenovela Si Nos Dejan a lado de Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas.

Elissa Marie Soto debutó en la telenovela "Si Nos Dejan". (Instagram: Geraldine Bazan / Elissa Soto)

No obstante, Alexa Soto -la menor de las hermanas- no se quedó atrás y realizó su primera aparición en la pantalla chica a lado de su madre, quién se encuentra en plena filmación de la segunda parte de Corona de Lágrimas: la telenovela Corazón de Esperanza.

De tal modo que, Geraldine Bazán documentó a través de su cuenta oficial de Instagram el momento exacto en el que su hija se preparó para participar en una escena de la novela ya antes mencionada, la cual es protagonizada por Victoria Ruffo.

En tales videos se mostró a la menor de ocho años frente a un espejo, siendo peinada y maquillada por parte del equipo de la telenovela, en donde Geraldine mencionó que su hija fue con ella a pesar de ser periodo vacacional.

“Gracias por acompañarme, mi amor. Son vacaciones, ¿verdad? Ni modo, los niños tienen que acompañar a sus papás y a sus mamás al trabajo”, confirmó Bazán.

La actriz filmó el momento exacto en que Alexa Soto realizó su primer escena. Instagram: Geraldine Bazan / Elissa Soto

También, se pudo ver cuando Alexa recibió instrucciones de la producción y hasta el emocionante instante en el que protagonizó su papel dentro de la historia tras escuchar el grito de “Acción”.

Sin duda, la actriz se vio verdaderamente orgullosa y feliz de que sus dos hijas estén siguiendo los pasos de ella y su ex pareja en la industria de las telenovelas.

A inicios del año 2022, Geraldine Bazán externó algunos detalles de su vida privada, ya que aunque decidió darle una nueva oportunidad al amor, por el momento no se encontraba en busca de volver a casarse y confesó la posibilidad de convertirse en madre por tercera ocasión.

“Yo ya me casé una vez y lo que quiero ahorita es vivir, disfrutar la vida y seguir creciendo emocionalmente y profesionalmente, está cuestión del matrimonio no me quita el sueño”, expresó.

Geraldine Bazan y Gabriel Soto, fueron pareja durante muchos años. (Foto: Instagram@geraldinebazan/@gabrielsoto)

Respecto a la posibilidad de convertirse en madre nuevamente, Geraldine mencionó que no lo considera necesario, pues es muy feliz con sus dos hijas, pero no desechó que pueda llegar a pasar.

“No me hace falta nada, tengo dos niñas hermosas. Pues no sé, ya veremos, la vida dirá”, añadió.

Desde que Geraldine Bazán se separó de Gabriel Soto en el año 2018, no había manifestado tener una relación formal con otra persona, Mientras que, Gabriel ya se encuentra en planes de volver a llegar al altar con su actual pareja Irina Baeva.

