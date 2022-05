Qué ex concursante de “Exatlón México” transmitirá su boda en vivo

(Foto: Instagram: @exatlonmx)

Ana Lago sorprendió a sus fans con una gran noticia, podrán ser testigos de su enlace matrimonial con Édgar Santana el próximo 30 de junio en una transmisión especial para TV Azteca, pero eso no es todo, también compartirá los momentos más especiales a través de sus redes sociales. La atleta mexicana adelantó algunos detalles sobre los preparativos de su boda a poco más de un mes y dentro de todo confesó que sus ex compañeros de Extalón si están invitados.

La gimnasta concedió una entrevista vía videollamada para el programa Venga la Alegría con motivo de su boda. Para comenzar, los conductores del matutino aprovecharon la ocasión para felicitarla por este gran paso en su vida personal y no dudaron en cuestionarla sobre algunos de los elementos que suelen resaltar más en este tipo de celebraciones.

Así, la deportista de 26 años confesó que será el sábado 30 de junio de 2022 cuando oficialmente le dé el sí a su pareja con quien lleva varios años de relación. También confesó que tras su salida de Exatlón All Star logró involucrarse en los preparativos de la fiesta y hacer los cambios que consideró pertinentes, pues durante su estancia en el reality show fue Édgar Santana quien se hizo cargo de todo.

(Foto: @analago95/instagram)

“Faltan algunos detalles, pero ya está casi todo. El vestido está en proceso, ya lo están haciendo. Obviamente fui con un diseñador porque el vestido que piensa una mujer tiene que ser exactamente igual. Yo pensaba que no lo iba a encontrar en una tienda, entonces fui con un diseñador de aquí de Monterrey [...] él también se está encargando de hacer el vestido de mi mamá y de mi hermana”, dijo.

Ante la insistencia de los presentadores del matutino, Ana Lago adelantó que el platillo principal consiste en dos opciones de proteína: pollo o carne. Como buena regiomontana, comentó que la carne no podía faltar en la fiesta debido a que considera es un elemento típico en su región y mencionó que los chilaquiles también serán parte del banquete -platillo que se ha popularizado en los últimos años en ese tipo de eventos-.

Como era de esperarse, fue cuestionada sobre la presencia de sus ex compañeros de Exatlón México en la ceremonia. Al respecto, la medallista aseguró que invitó a muchos de ellos y no hizo distinción en el color de su equipo, así que probablemente durante la transmisión de la ceremonia se podrá ver a algunos ex participantes del famoso reality.

(Foto: @analago95/instagram)

Cabe recordar que Ana Lago estuvo envuelta en la polémica durante su participación en Extalón All Start debido a su relación con sus compañeros del equipo rojo al grado de que el público pidiera su eliminación, sin embargo, todo parece indicar que logró limar asperezas con algunos de ellos.

De acuerdo con la información que compartió Venga la Alegría a través de sus redes sociales, la boda será transmitida en vivo el mismo día del evento, pero hasta el momento se desconoce el horario y el canal.

“Claro que sí lo veré si es verdad, somos muchos los que la seguimos por siempre”. “Ahí estaremos en Azteca Uno viendo la boda”. “Yo si la voy a ver la neta”. “lo mejor es que Cecy Wushu hizo sus invitaciones”. “Yo si quiero ver su boda”, fueron algunas reacciones en Instagram.

(Foto: Instagram/@analago95)

La boda de Ana Lago y Édgar Santana se llevará a cabo 9 meses después de que se comprometieron en una romántica velada donde estuvieron acompañados por familiares y amigos. En ese entonces, la atleta regiomontana compartió la enhorabuena con sus seguidores de redes sociales con un video de la propuesta de matrimonio.

