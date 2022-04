Unas fotos de Britney Spears desataron sospechas de un viaje a Playa del Carmen

Britney Spears se mostró feliz en un lugar que internautas aseguran que es Playa del Carmen (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Desde varios días atrás Britney Spears comenzó a compartir contenido en sus redes sociales donde ha dado pistas de que se encuentra vacacionando en México. A pesar de que ella no ha expuesto en qué playa se encuentra disfrutando del mar, usuarios de Twitter e Instagram afirman que se está en Playa del Carmen.

Desde el pasado 3 de abril Britney ha compartido a través de Instagram fotografías y videos junto a su prometido Sam Asghari donde presume sus días en la playa. Debido a que ha mostrado algunos paisajes que, según internautas, se asemejan a Yucatán o Quintana Roo, la mayoría aseguraron que podría estar en Playa del Carmen.

Sam compartió esta foto, en donde confirmó que está en México con Britney (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Fue Ashgari quien expuso y confirmó que ambos se encuentran en México, pero él tampoco ha mencionado en qué estado u Hotel. En una publicación donde compartió una serie de fotografías en las que posa frente a la playa, Sam se dijo agradecido en el pie de foto y puso un emoji de la bandera de México, además del hashtag #MexicanBatman. Asimismo, Sam etiquetó a una marca de sombreros de Tulum.

En el primer video que compartió Spears acerca de sus vacaciones se ve feliz junto a su prometido y su mascota, viajando en una pequeña barca. También filmó un atardecer, con el que evidenció que se encuentra en la playa.

Britney compartió varias fotografías con Victoria, su asistente. Asimismo publicó un corto video donde ambas pasean en bicicleta (Foto: Instagram/@britneyspears)

Además, publicó una serie de fotos junto a Victoria Asher, su asistente personal, quien también estaría acompañándola en su viaje. En estas imágenes se retrató abrazada a Victoria, sin ropa y dentro de una alberca.

El video que llamó más la atención de los cibernautas fue en el que se volvió a mostrar en topless, ahora desde la arena de la playa y con algunas personas de público.

Debido a los lujos que se muestran dentro de los videos y fotos que tanto Britney como su novio han compartido, sus fans intuyen que se trata de un costoso hotel en el que su privacidad estaría protegida contra personas que la quieran encontrar y acosar.

(Foto: Instagram/@britneyspears)

Aunado a esto, la intérprete de Toxic confirmó que se encuentra en un resort donde no están permitidos los paparazzi, por lo que no hay quien irrumpa su privacidad. En esta publicación agradeció a su abogado por haberle recomendado este lugar, pues ha podido disfrutar “por primera vez en mi vida” de no sufrir el acoso de la prensa y poder comportarse como quiere.

“Es tan liberador estar en un complejo donde no hay paparazzi... por primera vez en mi vida... Realmente puedo ser esa chica que puede comportarse engreída y hablar con otros sobre cómo me voy a casar”

Otra cosa que sorprendió a sus fans es que la Princesa del Pop se refirió por primera vez a Sam como su “esposo”, pero se desconoce si en realidad ya celebraron su boda.

(Foto: captura de pantalla)

La prensa estadounidense asegura que la cantante sí se encuentra en México, esto debido a que trascendió que Jason Alexander compartió en su cuenta de Instagram que supuestamente él también se encuentra en el país, aunque esto fue desmentido.

Por otra parte, los internautas recordaron que el pasado diciembre Spears festejó su cumpleaños 40 en México. En aquella ocasión tampoco compartió en qué lugar estuvo vacacionando, pero compartió un corto video con algunas tomas de su hotel y su pastel, y en la descripción escribió: “México estuvo bien”.

