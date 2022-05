Britney Spears sorprendió con foto en toples: “La última vez que estuve en México antes de que hubiera un bebé dentro de mí”

La cantante será madre nuevamente (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

El nombre de Britney Spears es un referente cultural no solo para la comunidad pop, sino para todo el mundo. Gracias a su labor artística a lo largo de más de dos décadas, dando grandes clásicos musicales como Baby One More Time, Oops!... I Did It Again y Toxic -ganadora del Grammy a Mejor Grabación Dance en el año 2005- la denominada Princesa del Pop no ha dejado de dar de qué hablar en los últimos meses por el movimiento Free Britney, su próxima boda y el anuncio de su embarazo.

Sus polémicas publicaciones en Instagram han dejado ver a sus más de 40 millones de seguidores que ahora es una mujer libre, empoderada y muy creativa, pues sus desnudos artísticos siempre sorprenden a más de uno ya que se había creado una imagen más seria de ella en los últimos años que su padre mantuvo una tutela sobre ella. Por ello, su más reciente post se ha vuelto viral en México, ya que la cantante posó en toples en tierra Azteca y aseguró que ese viaje fue justo antes de quedar embarazada.

“Photo dump de la última vez que estuve en México antes de que hubiera un bebé dentro de mí... ¿Por qué diablos me veo 10 años más joven de vacaciones?”, escribió en una serie de fotos donde con emojis de corazones tapa sus partes íntimas pero deja su empoderamiento al descubierto. En una siguiente publicación agregó: “No subestimes el poder de hacerlo yo mismo y disparar con un palo de selfie. Photo dump antes de que hubiera un niño dentro de mí. Los quiero a todos mucho”.

Britney Spears sorprendió con foto en topples en México (Foto: Instagram)

La intérprete de otros éxitos musicales como Gimme More, I Wanna Go y Pretty Girls -en colaboración con La Princesa del Rap, Iggy Azalea- no dudó en amenazar amistosamente a sus seguidores con más publicaciones de ella posando prendas coloridas, o sin ellas, antes de que quedara embarazada: “Video dump de antes de estar embarazada... y tengo como 40 vídeos de moda más, así que prepárate”, escribió en un visual donde un vestido color naranja con rayas blancas fue el protagonista.

¿Britney podría tener al fin su sucesora?

“Me hice una prueba de embarazo y voy a tener un bebé”, anunció La Princesa del Pop el lunes 11 de abril desde su cuenta de Instagram. La estrella del pop espera su primer hijo con el modelo y actor Sam Asghari, con quien se comprometió el año pasado. La pareja, que se conoció en el set del video musical de Slumber Party -sencillo de su último álbum de estudio, Glory- en 2016, anunció sus planes de boda en septiembre de 2021 después de casi cinco años de noviazgo, pero se rumora que será pronto.

Tienen más de 5 años de relación

Asghari, de 28 años, le pidió casamiento a su novia con un anillo que tiene un diamante de 4 quilates y que lleva grabado en el interior “Leona” porque es el apodo con el que él la llama. Desde entonces la pareja se ha convertido en un dúo inseparable que ha demostrado que su amor fue una de las principales razones para que Britney rompiera el silencio sobre su situación legal, los problemas con su familia y las torturas que sufrió por parte de algunos medios de comunicación americanos durante el inicio de su carrera.

El “#FreeBritney” que ha generado más movimientos

La cantante se muestra más libre en la actualidad (Foto: REUTERS/Shuran Huang/File Photo)

#FreeKesha es el intento de la cultura pop por darle libertad a la cantante de la misma forma en que meses atrás el mundo ayudó con presión social para que Spears hoy sea una mujer independiente. Kesha en su momento no sólo enfatizó con Britney sino que hizo público su apoyo incondicional, siendo también una mujer dentro de la industria musical que también se encuentra en problemas legales, creativos y de abusos.

