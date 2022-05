Cuál es el significado de “naco” y por qué la palabra desató un escándalo para Christian Nodal

Chrisitian Nodal envuelto en una polémica con la mamá de Belinda por afirmar que era un naco. Foto: Getty Images

En México la palabra naco es comúnmente utilizada como un adjetivo despectivo o un insulto.

Según el Diccionario del español de México y el Diccionario de mexicanismos el vocablo tiene diversos significados: persona que se percibe como vulgar o de mal gusto; persona que no tiene urbanidad ni civismo; persona que se percibe como indígena; persona de bajos recursos, que es ignorante y torpe o que carece de educación.

Por su parte la Real Academia Española (RAE) define la expresión como indio proveniente de México. Es un hecho que el término tiene un origen despectivo, clasista, racista y peyorativo.

Con los años el significado de naco ha evolucionado con las nuevas generaciones. Antes se acostumbraba llamar nacos a aquellos de un extracto social bajo, a quienes tenían un origen indígena o quienes hablaban de manera característica.

La expresión "naco" guarda un origen clasista y racista en su significado. Foto: Captura de YouTube/Distrito Comedia

Ahora algunos utilizan la expresión para definir a personas que aunque tenga mucho dinero denoten actitudes vulgares, se vistan de una manera que no cumpla con los estándares sociales, que sea maleducado o bien, sí hay quienes aún piensan que la palabra es sinónimo de persona con características mexicanas remarcadas.

Recientemente la madre de la actriz y cantante Belinda hizo alusión a que Christian Nodal era un naco. Todo comenzó cuando la señora Schüll apoyó el comentario de una usuaria en Instagram en el que se expresaba mal del cantante de regional mexicano.

“Beli es lo máximo please que ya no vuelva con el naco de Nodal”, expresó la persona en una publicación de la mamá de Belinda, a lo que ella respondió con aplausos pero al poco tiempo eliminó el comentario.

Belinda Schull, madre de Belipop en el ojo del huracán por apoyar comentario despectivo hacia Nodal. Foto: Instagram @schull.belinda

Usuarios en redes comentaron que llamarle naco a alguien por su apariencia física o la música que hace es lo verdaderamente naco. Es sabido que en México el género de banda es muy criticado por ciertos sectores de la población.

Y es que el regional mexicano es considerado para unos cuantos, como música de mal gusto debido a razones socioculturales meramente estéticas, es decir, hay música que se cataloga como mala por estereotipos y prejuicios.

En siglos pasados la música era un privilegio de pocos, generalmente de la aristocracia. Es por ello que comenzaron a surgir composiciones hechas por el pueblo. En ese entonces era muy difícil acceder a ciertos instrumentos por lo que la gente creaba música con los utensilios a su alcance y no con artefactos musicales sofisticados.

Esto generó un impacto en el pensamiento colectivo ya que existen estándares para catalogar qué música era buena y de clase alta y qué música era de clase baja. Con esto se puede evidenciar el por qué algunas personas podrían considerar a quienes hacen música regional mexicana como nacos.

Christian Nodal, cantautor de música popular mexicana contestó a la expresión de la mama de Belinda cuando lo llamaron naco. FOTO: ESTEBAN HERNÁNEZ /CUARTOSCURO.COM

Este género le ha permitido a Christian Nodal desenvolverse en la música y con ello ser uno de los cantantes más exitosos del país. Además de que el cantante siempre porta trajes característicos del regional mexicano y quizá para muchos su estilo sea naco por no seguir los estándares clasistas estipulados por la sociedad mexicana.

El intérprete de Adiós Amor se molestó por el comentario de la madre de Belinda y en un tuit expuso una conversación con la cantante en la que ella le pide dinero para arreglarse los dientes, mientras que en la descripción se lee un ataque directo a la señora Schull.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabo todo”, expresó Nodal en su cuenta de Twitter”.

