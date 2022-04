Danna Paola habló por primera vez de su relación sentimental con Alex Hoyer

La cantante confirmó su relación _(Fotos: Instagram/@dannapaola/@alexhoyer_)

Después de que Alex Hoyer confirmara su relación sentimental con la cantante, ahora es Danna Paola quien habló por primera vez de forma pública sobre el noviazgo que se ha rumoreado desde hace muchos meses en redes sociales y algunos medios de comunicación. A pesar de que ambos se encontraban en el mismo evento, no se dejaron ver juntos ante la prensa que no dudó en indagar más sobre la relación juvenil del momento.

Las cámaras estuvieron sobre la ex chica Élite, que tras las confesiones de su novio decidió hablar sobre el noviazgo que si bien ya era un hecho, después de que una revista de espectáculos de circulación nacional los fotografió en un yate de manera muy romántica, no había sido tocado por ninguno de los dos, al grado de que en sus redes sociales casi no hay fotos de los cantantes juntos o mensajes que dejen ver sus sentimientos.

“Es la primera vez que voy a hablar, de verdad se los digo, para mí es algo súper privado. Mantenerlo para nosotros es decisión; no es un secreto porque pues obviamente no es un secreto, pero creo que ya no tengo 15 años como para negar relaciones, al contrario me enorgullece en verdad mucho estar a lado de una persona que admiro y que me admira”, inició la confesión que ha sido esperada durante mucho tiempo por los fans de la cantante mexicana.

Así fueron las primera fotos que dieron inicio al rumor Fotos: Instagram @lachismeriamx

*Información en desarrollo