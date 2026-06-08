Pensión de sobrevivientes podrá ser negada a miles de colombianos debido a error que se está cometiendo con un documento: cuál es

La pensión de sobrevivientes es una prestación económica otorgada a determinados familiares de una persona afiliada o pensionada tras su fallecimiento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un ciudadano en Colombia solicitó la pensión de sobrevivientes luego del fallecimiento de su hijo afiliado al sistema pensional. La Corte Suprema de Justicia denegó la prestación al establecer que el solicitante no logró acreditar la dependencia económica, ya que en el formulario correspondiente afirmó que los ingresos eran suficientes y que no dependía de forma económica de su hijo. El alto tribunal ratificó la negativa y fijó criterios claros para estos procesos.

Para determinar si los padres pueden acceder a la pensión de sobrevivientes en Colombia, prestación económica del Sistema General de Pensiones que protege a los familiares de un afiliado o pensionado fallecido, los jueces deben comprobar la existencia de dependencia económica respecto al familiar fallecido.

PUBLICIDAD

Dicha evaluación se hace a partir de la documentación presentada, incluidas las declaraciones del solicitante. Si no se acredita esa dependencia, la solicitud será rechazada, como ocurrió en este caso reciente.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Su función principal es unificar la jurisprudencia nacional y resolver los recursos de casación en asuntos civiles, penales, laborales y agrarios - crédito Luisa González/Reuters

Qué exige la ley para la pensión de sobrevivientes en Colombia

La pensión de sobrevivientes constituye un mecanismo de apoyo financiero destinado a ciertos familiares de personas afiliadas o pensionadas que fallecen. El otorgamiento no es automático, ya que la normativa colombiana impone varios requisitos legales y probatorios para el acceso al beneficio.

PUBLICIDAD

En el caso de los padres, es imprescindible demostrar que existía una ayuda económica constante y relevante brindada por el hijo fallecido, la cual era fundamental para el sostenimiento del solicitante. No basta el lazo familiar; se requiere prueba convincente de dependencia financiera.

El criterio de dependencia económica según la Corte Suprema

La Sala Laboral del alto tribunal resaltó que “los jueces tienen la facultad de otorgar mayor credibilidad a determinados medios de prueba cuando consideran que estos reflejan de mejor manera la realidad económica del solicitante”. Así las cosas, el formulario diligenciado no es un trámite administrativo ordinario, sino una fuente clave de información.

PUBLICIDAD

Dentro de los posibles beneficiarios de la pensión de sobrevivientes se encuentran, entre otros, el cónyuge o compañero permanente - crédito Colprensa

Según la decisión, “el formulario utilizado en este caso no era un simple documento administrativo, sino una herramienta destinada a obtener información sobre la situación financiera de quien solicita la prestación”. La perspectiva otorga relevancia probatoria a las declaraciones efectuadas por el propio interesado. Los magistrados consideraron válido que los jueces atendieran las manifestaciones del demandante al momento de analizar la existencia de dependencia económica.

De igual forma, el tribunal recordó que los jueces, amparados en la facultad de valoración libre de la prueba, pueden asignar diferente peso a los elementos presentados en función de su pertinencia. Esta potestad no implica errores de hecho si se fundamenta debidamente.

PUBLICIDAD

Quiénes pueden solicitar y qué pasos se deben seguir

Según la ley, dentro de los posibles beneficiarios de la pensión de sobrevivientes se encuentran:

Cónyuge o compañero permanente.

Hijos bajo ciertas condiciones.

Padres que prueben dependencia económica.

Otros parientes.

Cada caso es analizado de manera individual por la autoridad competente.

Para recibir la pensión de sobrevivientes resulta necesario revisar con atención la información y los documentos entregados - crédito Luisa González/Reuters

Para los que hagan solicitudes en 2026, es esencial revisar de manera detallada la información y los documentos aportados. Es prioritario que las pruebas y declaraciones reflejen con fidelidad la realidad económica y el nivel de dependencia con el fallecido, ya que la solidez de la argumentación puede influir de forma notable en la decisión final.

PUBLICIDAD

Por supuesto, los jueces encargados de cada trámite examinan tanto declaraciones escritas como formularios y demás documentos, por lo que cualquier manifestación del solicitante adquiere valor especial. El método subraya la importancia individualizada de cada caso y la transparencia en los testimonios presentados.

La Corte Suprema de Justicia reafirmó con la decisión que las autoridades están plenamente facultadas para valorar de manera integral todos los elementos probatorios y que las declaraciones de los solicitantes pueden llegar a ser determinantes a la hora de resolver estas solicitudes.

PUBLICIDAD